Redada en Son Gotleu: deficiencias en la cocina de un bar, consumo de drogas, un coche robado y decenas de multas
Policía Local de Palma y Policía Nacional realizaron una intervención conjunta a raíz de las quejas vecinales contra un bar
Agentes de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional llevaron a cabo en la tarde-noche de ayer una redada en un bar de Son Gotleu y en sus alrededores, que se tradujo en la clausura de la cocina por deficiencias sanitarias, dos actas por consumo de droga, la recuperación de un vehículo sustraído y una treintena de denuncias por infracciones municipales y de tráfico.
Agentes de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional y a requerimiento de la Conselleria de Salut del Govern, llevaron a cabo en la tarde-noche de ayer un operativo conjunto en un bar de Son Gotleu y en sus alrededores. La actuación respondió a las numerosas quejas vecinales por molestias e irregularidades en el local.
La Patrulla Verde de la Policía Local levantó seis actas administrativas por diferentes motivos. Por su parte, los inspectores de la Conselleria de Salut precintaron la cocina y las cámaras frigoríficas del establecimiento tras detectar graves deficiencias sanitarias.
Mientras tanto, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional identificó a once personas en el establecimiento y agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) realizaron controles en diversos puntos de la barriada en aplicación de la Ordenanza cívica y contra la ventaja ambulante. Este despliegue se saldó con la recuperación, por parte de la Policía Local, de un vehículo que constaba como sustraído.
Decenas de multas
En cuanto al tráfico y la seguridad ciudadana, se interpusieron un total de 27 denuncias: 16 por infracciones municipales y otras once relacionadas con el Reglamento General de Circulación, que motivaron la retirada de tres vehículos al depósito. Finalmente, en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, se levantaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes y útiles para su consumo, además de dos denuncias por venta ambulante no autorizada.
