Un miembro de 'Los Sheriff', sorprendido con una gran navaja y un espray prohibido en la Audiencia de Palma

Un miembro del clan de 'Los Sheriff' fue sorprendido ayer con una gran navaja y un espray de defensa en la Audiencia Provincial de Palma. Los agentes de la Policía Nacional que controlaban el acceso al edificio judicial descubrieron los objetos prohibidos, que fueron decomisados. El propietario fue identificado y se levantaron sendas actas por infracción de la ley de Seguridad Ciudadana, que podrían acarrar una multa.

Los hechos ocurrieron antes del juicio contra siete integrantes del clan de 'Los Sheriff' por tirotear a varios miembros de 'Los Pelúos'. Un nutrido grupo de familiares de los acusados les acompañaron a la Audiencia Provincial. En el control de acceso, los agentes comprobaron que uno de ellos, hermano de uno de los procesados, llevaba encima una navaja tipo mariposa de 15 centímetros de hoja y un aerosol de defensa personal. Los policías decomisaron los dos objetos y levantaron dos actas, que serán tramitadas por infringir la ley de Seguridad Ciudadana con una posible sanción económica.

Los allegados a los siete encausados esperaron durante varias horas en el patio de la Audiencia Provincial, donde la Policía Nacional había reforzado la seguridad ante la posibilidad de que se produjeran incidentes. No hubo ningún altercado y tras la vista oral, en la que los sospechosos fueron condenados tras pactar con la Fiscalía, 'Los Sheriff' salieron de la Audiencia visiblemente satisfechos.