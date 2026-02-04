Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico PalmaCarnaval Mallorca 2026Borrasca Leonardo MallorcaMigrantes Baleares'Los Sheriff' contra 'Los Pelúos'Fira del Ram
instagramlinkedin

Investigación

La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Son Servera

Los agentes han detenido a tres personas y han decomisado hachís, marihuana y cocaína

Agentes de la Guardia Civil trasladan a uno de los sospechosos.

Agentes de la Guardia Civil trasladan a uno de los sospechosos. / GUARDIA CIVIL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas en Son Servera, en un operativo que se ha saldado con la detención de tres personas por delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales.

Según ha informado hoy el instituto armado, la investigación, bautizada como Bakea Artà, se inició hace unas semanas. Los agentes tuvieron conocimiento de que en una vivienda de la localidad de Son Servera se estaban vendiendo sustancias estupefacientes y realizaron diversas gestiones. Tras obtener autorización del juzgado de Manacor y apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana, ayer por la mañana llevaron a cabo un registro en el inmueble.

Noticias relacionadas

Fueron detenidos dos hombres de 35 y 38 años y se decomisaron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, una báscula de precisión, dos teléfonos móviles de gama alta, un ordenador portátil y dos vehículos con preparación deportiva. También fue arrestado otro hombre de 48 años por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Este último quedó en libertad y los otros dos acusados serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
  2. Sorpresa en la tramitación de la Tarjeta Única al pedir la EMT a los padres autorizaciones firmadas de sus hijos
  3. Los empleados públicos de Baleares cobrarán en febrero el 35% de los 150 millones de euros congelados
  4. Enero deja más de 300 litros en la Serra de Tramuntana y dispara las reservas de Gorg Blau y Cúber
  5. Detienen a un profesor del Centro de Formación Profesional Fra Juniper Serra de Palma por acosar a una alumna
  6. El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre
  7. Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Baleares en patera viajan inmediatamente después a la península: 1.117 personas en los últimos tres meses
  8. El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca

Una grúa se hunde en un antiguo aljibe en el patio del instituto Antoni Maura, en Palma

Una grúa se hunde en un antiguo aljibe en el patio del instituto Antoni Maura, en Palma

La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Son Servera

La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Son Servera

Una grúa se hunde en el patio del IES Antoni Maura de Palma

La entrada de Palma desde la autopista de Andratx, cortada varias horas por el accidente de un camión

Detenido en Palma por robar joyas y objetos de valor en casas donde realizaba trabajos

Detenido en Palma por robar joyas y objetos de valor en casas donde realizaba trabajos

Tres detenidos por agredir a un hombre para robarle en plena calle de Palma

Tres detenidos por agredir a un hombre para robarle en plena calle de Palma

Redada en Son Gotleu: deficiencias en la cocina de un bar, consumo de drogas, un coche robado y decenas de multas

Redada en Son Gotleu: deficiencias en la cocina de un bar, consumo de drogas, un coche robado y decenas de multas

Siete años de cárcel por una agresión sexual a su sobrina en Palma

Siete años de cárcel por una agresión sexual a su sobrina en Palma
Tracking Pixel Contents