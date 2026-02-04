Investigación
La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Son Servera
Los agentes han detenido a tres personas y han decomisado hachís, marihuana y cocaína
La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas en Son Servera, en un operativo que se ha saldado con la detención de tres personas por delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales.
Según ha informado hoy el instituto armado, la investigación, bautizada como Bakea Artà, se inició hace unas semanas. Los agentes tuvieron conocimiento de que en una vivienda de la localidad de Son Servera se estaban vendiendo sustancias estupefacientes y realizaron diversas gestiones. Tras obtener autorización del juzgado de Manacor y apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana, ayer por la mañana llevaron a cabo un registro en el inmueble.
Fueron detenidos dos hombres de 35 y 38 años y se decomisaron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, una báscula de precisión, dos teléfonos móviles de gama alta, un ordenador portátil y dos vehículos con preparación deportiva. También fue arrestado otro hombre de 48 años por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Este último quedó en libertad y los otros dos acusados serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
- Sorpresa en la tramitación de la Tarjeta Única al pedir la EMT a los padres autorizaciones firmadas de sus hijos
- Los empleados públicos de Baleares cobrarán en febrero el 35% de los 150 millones de euros congelados
- Enero deja más de 300 litros en la Serra de Tramuntana y dispara las reservas de Gorg Blau y Cúber
- Detienen a un profesor del Centro de Formación Profesional Fra Juniper Serra de Palma por acosar a una alumna
- El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre
- Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Baleares en patera viajan inmediatamente después a la península: 1.117 personas en los últimos tres meses
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca