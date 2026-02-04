La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Son Servera

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas en Son Servera, en un operativo que se ha saldado con la detención de tres personas por delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales.

Según ha informado hoy el instituto armado, la investigación, bautizada como Bakea Artà, se inició hace unas semanas. Los agentes tuvieron conocimiento de que en una vivienda de la localidad de Son Servera se estaban vendiendo sustancias estupefacientes y realizaron diversas gestiones. Tras obtener autorización del juzgado de Manacor y apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana, ayer por la mañana llevaron a cabo un registro en el inmueble.

Fueron detenidos dos hombres de 35 y 38 años y se decomisaron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, una báscula de precisión, dos teléfonos móviles de gama alta, un ordenador portátil y dos vehículos con preparación deportiva. También fue arrestado otro hombre de 48 años por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Este último quedó en libertad y los otros dos acusados serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.