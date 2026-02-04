Detenido en Palma por robar joyas y objetos de valor en casas donde realizaba trabajos

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por robar joyas y otros efectos de valor en viviendas a las que acudía para realizar trabajos. El sospechoso supuestamente vendía después los objetos sustraídos, por los que obtuvo unos 15.000 euros. Está acusado de un delito de hurto.

El sospechoso fue detenido por primera vez el pasado mes de diciembre por el Grupo de Robos de la Policía. En aquella ocasión se le impuó un delio de robo con fuerza en una vivienda vacía contigua a otra en la que estaba trabajando. Los agentes pudieron confirmar que el acusado había efectuado la venta de los objetos sustraídos, que fueron recuperados. Los policías comprobaron que el hombre había realizado multitud de ventas en toda la isla para no levantar sospechas por las que habría obtenido unos beneficios de cerca de 15.000 euros.

Los investigadores detectaron que buena parte de las joyas vendidas habían sido denunciadas como sustraídas. Sin embargo, no constaban denuncias de muchos otros efectos vendidos por el acusado, ya que los dueños creían haberlas perdido. Eran pequeños objetos de bisutería, anillos, colgantes y pulseras de oro, algunos de estos con inscripciones.

La Policía detectó importantes similitudes en las denuncias, puesto que en el momento de los hechos el sospechoso estaba realizando trabajos en las viviendas donde se habían cometido los robos. Con esta información, los agentes volvieron a detener al hombre como presunto autor de dos delitos de hurto.

La investigación sigue abierta y los agentes no descartan que pueda haber más perjudicados. De hecho, siguen con las gestiones de diferentes joyas, entre las que se encuentra una alianza con la inscripción “Rafel 24-07-98”.