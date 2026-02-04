Un camionero, herido grave al estrellarse contra el pilar de un puente en la entrada a Palma de la autopista de Andratx

Un camionero ha resultado herido de gravedad esta mañana en la entrada a Palma desde la autopista de Andratx, al estrellarse contra uno de los pilares del puente de la calle Joan de Saridakis. Al parecer el hombre ha perdido el control al frenar cuando se ha encontrado con el semáforo de Porto Pi. La cabina ha quedado aplastada por el impacto y el chófer ha tenido que ser liberado por los Bombers de Palma. El vehículo transportaba una carga de botellas de cristal, que han quedado esparcidas por la calzada, lo que ha obligado a intervenir a los operarios de Carreteres del Consell y ha provocado grandes retenciones en la vía.

Según informan fuentes de los servicios de emergencia, el accidente ha ocurrido poco después de las diez de la mañana, a la altura del kilómetro 4 de la autopista de Andratx (Ma-1), en dirección a Palma, muy cerca de la entrada de la ciudad.

Un tráiler que transportaba una carga de botellas de vidrio ha perdido el control cuando ha frenado al llegar a la altura del semáforo de Porto Pi, y el vehículo se ha estampado contra uno de los pilares del puente de la calle Joan de Saridakis. La cabina ha quedado totalmente aplastada por el impacto, con el conductor atrapado en su interior, mientras que cientos de botellas de cristal rotas han quedado esparcidas por la calzada.

Al lugar han acudido con urgencia dotaciones de los Bombers de Palma, ambulancias del 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operarios de Carreteres del Consell. Los bomberos han rescatado al chófer del interior de la cabina. El hombre ha sido evacuado en ambulancia a un hospital, en principio en estado grave.

La Guardia Civil de Tráfico han regulado la circulación en la zona, mientras que los operarios de Carreteres retiraban a toda prisa los vidrios rotos que han quedado esparcidos en la calzada. El accidente ha provocado grandes retenciones en la vía.