Trasladan a Barcelona a la mujer que sufrió graves quemaduras en el incendio de su casa en Algaida

La mujer que sufrió anoche graves lesiones en el incendio de su casa en Algaida ha sido evacuada esta mañana en avión ambulancia al hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que cuenta con un departamento especializado en grandes quemados. La otra víctima, su marido, fue hospitalizado en Son Llàtzer con una severa intoxicación por inhalación de humo. El matrimonio, ambos de unos sesenta años, fue rescatado de la casa incendiada por una patrulla de la Guardia Civil y dotaciones de los Bombers de Mallorca.

Según informan fuentes de los organismos de emergencia, el fuego se declaró sobre las doce y media de la medianoche pasada, en una vivienda de la calle Pare Bartomeu Pou de Algaida. Las llamas se extendieron con rapidez por el interior de la vivienda y cuando llegaron las primeras patrullas de la Guardia Civil el hombre estaba atrapado, en el balcón de un primer piso y rodeado de una gran humareda. Los guardias civiles rescataron al hombre, que fue asistido por los sanitarios porque había sufrido una grave intoxicación por inhalación de humo.

Mientras tanto, la mujer se había refugiado en un cuarto de baño en el fondo de la casa. Dotaciones de los Bombers de Mallorca de los parques de Manacor y Llucmajor sofocaron el fuego y lograron rescatarla con vida, aunque presentaba graves quemaduras e intoxicación por el humo.

En el operativo de emergencia participaron también agentes de la Policía Local y Proteccion Civil.

El incendio se declaró en una vivienda de la calle Pare Bartomeu Pou de Algaida / Bombers de Mallorca

Trasladada en avión ambulancia

Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia a centros sanitarios de Palma. El hombre ingresó en Son Llàtzer y la mujer en Son Espases. Durante las horas siguientes los médicos decideron que era mejor que la mujer fuera evacuada en avion al hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, que cuenta con un servicio especializado en quemados graves.

En el domicilio residía también una hermana de la mujer, que al parecer pudo salir de la casa por su propio pie y, tras ser valorada por los sanitarios en el lugar, no precisó ser hospitalizada.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil prosigue con las gestiones esta mañana para determinar las causas del incendio.