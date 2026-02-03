Roba en diecisiete taquillas del personal de un supermercado de Palma

La Policía Local de Palma arrestó el pasado sábado a un español de 36 años que fue sorprendido robando en el vestuario de un supermercado de Son Dameto. El individuo, que fue reducido por los mismos trabajadores, había forzado diecisiete taquillas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las ocho y veinte del pasado sábado en un supermercado de la barriada de Son Dameto. La base del 092 recibió un aviso informando de que el personal del establecimiento tenía retenido a un individuo que había sido sorprendido en el área de vestuarios de los empleados.

Una patrulla de la Policía Local de Palma. / Policía Local de Palma

La dotación comisionada de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) acudió al luar y encontró al ladrón, que dos trabajadores mantenían inmovilizado. Según el relato de los testigos, el hombre había accedido a la zona restringida y violentado un total de diecisiete taquillas —once en el vestuario masculino y seis en el femenino— de las cuales sustrajo diversas carteras, dinero en efectivo, un teléfono móvil de alta gama y otros efectos personales.

Tres carteras

En el momento de la intervención, los agentes hallaron entre las pertenencias del detenido tres carteras propiedad de los empleados, así como diversos billetes. Tras realizar una inspección ocular en los vestuarios, se localizaron también objetos que el presunto autor habría intentado ocultar bajo el mobiliario al verse sorprendido.

Tras proceder a su identificación, se constató que el detenido posee un amplio historial por hechos de similar naturaleza. Asimismo, se valoró su posible implicación en un intento de hurto ocurrido esa misma mañana en otro establecimiento de la zona de Son Peretó.

Una vez finalizadas las primeras diligencias por parte de la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.