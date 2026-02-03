Un matrimonio con graves quemaduras al incendiarse su casa en Algaida: "Mi tía ha ido al salón a coger la llave para abrir la puerta y poder salir, pero le han rodeado las llamas"

El incendio la medianoche de este martes en un domicilio de Algaida ha sorprendido a un matrimonio sin posibilidad de escapar. La puerta se encontraba cerrada con llave por dentro y esta se encontraba en el salón, donde se había iniciado el fuego en un brasero. Cuando la mujer, de 62 años, se ha adentrado en la estancia para tratar de cogerla, se ha percatado de que no tenía escapatoria. Ha sufrido gravísimas quemaduras y ha tenido que ser trasladada al hospital barcelonés de la Vall d'Hebron. "Las llamas han rodeado a mi tía y ya no podía salir", apuntaba su sobrina Jerónima apesadumbrada. Mientras, su marido ha sido trasladado con quemaduras a Son Llàtzer, donde permanecía en observación.

El fuego se ha iniciado sobre las doce y media de la medianoche de este martes en un domicilio situado en una segunda planta del número 8 de la calle Pare Bartomeu Pou de Algaida. Un matrimonio se encontraba durmiendo en su habitación cuando se ha percatado de un incendio en el salón. Al parecer un brasero de carbón habría sido el causante del incendio, según los allegados. En un intento desesperado por poder salir de la casa, la mujer se ha adentrado en esta estancia para tratar de coger la llave. El fuego se ha propagado con celeridad y las llamas no le han dejado salir.

Mientras tanto, el hombre se ha asomado al balcón para pedir auxilio y poder respirar después de que su esposa quedara atrapada sin escapatoria en el interior. El matrimonio solo ha podido salir después de que los servicios de rescate acudieran en su auxilio y los pusieran a salvo.

Operación de cuatro horas

La hermana de la víctima, Margalida, y su hija Jerónima, residentes en la primera planta han presenciado la trágica escena. "Yo he llamado a los servicios de emergencia y se han presentado enseguida", ha indicado la sobrina de la principal víctima. Este sentimiento también era compartido por algunos vecinos de la calle Pare Bartomeu Pou de Algaida. "Nuestro agradecimiento a la Guardia Civil, a los bomberos, a las ambulancias, a la Policía Local y a Protección Civil", han remarcado.

El estado en el que ha sido evacuada la mujer, con graves quemaduras en su cuerpo, ha causado una gran consternación a su hermana y a su sobrina. Los facultativos la han trasladado en una UVI móvil a Son Espases. Una vez allí, ha sido intervenida quirúrgicamente de urgencia. La operación se ha prolongado durante cuatro horas y, entre otras medidas, la han tenido que practicar una traqueotomía para que pudiera respirar. Luego ha sido sedada Sobre las ocho de la mañana, la paciente ha sido trasladada en un avión ambulancia hasta el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde permanece ingresada en la Unidad de Grandes Quemados.