Dos heridos graves en el incendio de una vivienda en Algaida
EP
Tres personas, un matrimonio y una hermana de la mujer, han resultado este martes heridas, los dos primeros de gravedad, en el incendio de una vivienda en Algaida (Mallorca).
Según la información facilitada por el SAMU 061 y los Bomberos de Mallorca, el fuego, por causas todavía desconocidas, se ha declarado poco después de la medianoche en una vivienda de la calle Pare Bartomeu Pou.
Los vecinos han dado el aviso después de ver fuego y humo en la vivienda y señalar que había dos personas en el interior. Rápidamente se han movilizado policías, bomberos y efectivos sanitarios.
El matrimonio ha sido trasladado a los hospitales Son Llàtzer y Son Espases, mientras que la hermana ha sido atendida en el lugar y no ha tenido que ser trasladada.
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- La suspensión de Sant Sebastià pasa una alta factura a bares y restaurantes y agrava el mal enero de viento y lluvia
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos
- Un llamativo cartel anticipa la apertura de un nuevo negocio en el antiguo restaurante Pequeño Mundo en Palma
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Una ruta por Nuredduna: los solares y edificios de alto standing que reflejan su transformación