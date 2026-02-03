Dos heridos graves en el incendio de una vivienda en Algaida

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos personas han resultado heridas graves en un incendio en Algaida / Bombers de Mallorca

EP

Tres personas, un matrimonio y una hermana de la mujer, han resultado este martes heridas, los dos primeros de gravedad, en el incendio de una vivienda en Algaida (Mallorca).

Según la información facilitada por el SAMU 061 y los Bomberos de Mallorca, el fuego, por causas todavía desconocidas, se ha declarado poco después de la medianoche en una vivienda de la calle Pare Bartomeu Pou.

Los vecinos han dado el aviso después de ver fuego y humo en la vivienda y señalar que había dos personas en el interior. Rápidamente se han movilizado policías, bomberos y efectivos sanitarios.

El matrimonio ha sido trasladado a los hospitales Son Llàtzer y Son Espases, mientras que la hermana ha sido atendida en el lugar y no ha tenido que ser trasladada.

