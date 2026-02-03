Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuego en Algaida: rescate en medio del humo y las llamas

Una patrulla de la Guardia Civil se metió en la casa incendiada y logró sacar al hombre, que estaba en el balcón del segundo piso, pero no pudo llegar al cuarto de baño donde se había refugiado la mujer

El interior de la casa, destruido por el fuego.

El interior de la casa, destruido por el fuego. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Pasan veinte minutos de la medianoche. Una patrulla de la Guardia Civil recibe un aviso por radio. Vecinos alertan de que se ha producido un incendio en una vivienda de la calle Pare Bartomeu Pou, en Algaida. Los agentes se dirigen al lugar rápidamente. Cuando llegan ven salir el humo por las ventanas. En una de ellas, en un segundo piso de alura, un hombre pide auxilio y grita que su mujer está atrapada por el fuego. Los guardias entran en la casa y se encuentran con una barrera de humo y fuego. Fue un rescate al límite.

Las paredes del domicilio quedaron negras por el humo.

Las paredes del domicilio quedaron negras por el humo. / Guardia Civil

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la primera patrulla en llegar a la casa en llamas se toparon con una densa humareda en la puerta que impedía completamente la visión y la respiracion. Los guardias intentaron controlar el fuego con el extintor que llevan en el coche, pero fue totalmente insuficiente. De manera que tuvieron que buscar un acceso alternativo. Rompieron una de las puertas y se metieron en la casa.

Daños provocados por el fuego en el interior de la casa.

Daños provocados por el fuego en el interior de la casa. / Guardia Civil

Los agentes localizaran al hombre en el balcón de la habitación principal. Con la ayuda de los sanitarios del 061 lograron evacuarle. La víctima explicó que su mujer estaba en el cuarto de baño, al fondo del pasillo. Los guardias trataron de llegar hasta allí, pero les resultó imposible. El humo y las llamas eran demasiado intensos.

Rescatada por los bomberos

Mientras tanto, los Bombers iniciaron los trabajos de extinción, localizaron a la mujer en el cuarto de baño, y la sacaron al exterior. Sufría quemaduras, múltiples cortes y una grave intoxicación por inhalación de humo. La mujer, de 61 años, fue estabilizada por los sanitarios antes de ser trasladada al hospital de Son Espases y, posteriormente, al Vall d'Hebron de Barcelona, donde está siendo atendida en el departamente de Grandes Quemados. El hombre, de 62, que también sufrió quemaduras y heridas, fue evacuado a Son Llàtzer.

