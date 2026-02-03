Una conductora ilesa tras salirse con su coche de la Vía de Cintura y volcar
La mujer pudo salir al exterior sin daños, pese a lo espectacular del siniestro
Una conductora ha salido ilesa esta mañana de un grave accidente de tráfico en la Vía de Cintura de Palma, donde un vehículo ha salido volando fuera de la calzada y ha quedado volcado, con las ruedas arriba, a varios metros de distancia. De inmediato se ha puesto en marcha un operativo de emergencia, con ambulancias, Bombers y Guardia Civil. Pero cuando han llegado al lugar se han encontrado con que la mujer había salido fuera del coche por sus propios medios y estaba bien.
El accidente, según confirman fuentes de la Guardia Civil, ha ocurrido sobre las nueve de la mañana, en la incorporación de la Vía de Cintura (Ma-20) a la autopista de Inca (Ma-13). Un coche se ha salido de la calzada, dado la vuelta y ha quedado volcado con las ruedas arriba en medio de la vegetación.
Salió sola del coche
Tras los primeros avisos y ante la aparente gravedad del siniestros se han movilizado dotaciones de las ambulancias del 061, Bombers de Mallorca y la Guardia Civil de Tráfico, que han acudido rápidamente al lugar. Cuando han llegado los primeros equipos de auxilio se han encontrado con que la conductora ya había salido del vehículo por sus propios medios y se encontraba bien, por lo que que no ha sido necesario trasladarla a un hospital.
