Condenados siete miembros del clan de 'Los Sheriff' por tirotear a 'Los Pelúos' en Son Gotleu

Siete miembros del clan de 'Los Sheriff' han sido condenados hoy a penas de entre seis meses y cinco años y medio de prisión por tirotear a miembros de 'Los Pelúos', una familia con la que mantienen un largo enfrentamiento, en Son Gotleu. Los procesados han reconocido que en mayo de 2021 se dirigieron a la vivienda de sus rivales, en la que había tres niños y un bebé, y dispararon varias veces. Un joven resultó herido de bala y precisó asistencia médica. Luego irrumpieron en el piso y encañonaron al patriarca rival, exigiéndole bajo amenazas de muerte que se fueran de Mallorca.

En la vista celebrada hoy en la Audiencia Provincial de Palma, los encausados se han declarado autores de delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas y tenencia ilícita de armas tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Los procesados han consignado antes de la vista oral 6.000 euros para indemnizar a los perjudicados, por lo que se ha apreciado la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Un bebé y tres niños

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2021 por la tarde. Los siete condenados acudieron en una furgoneta a un domicilio de la calle Sant Fulgenci donde vivían varios miembros de ‘Los Pelúos’ con tres armas de fuego y un gran cuchillo. Desde la calle, ‘Los Sheriff’ dispararon al menos tres veces contra el piso, en el que había un bebé de siete meses y tres niños. Dos de los tiros atravesaron un ventanal y el respaldo de un sofá y una de las balas pasó junto a la mujer que tenía al bebé en brazos. ‘Los Sheriff’ persiguieron entonces por las escaleras del edificio a los rivales que habían huido de la furgoneta. Cuando estos llegaron al piso e intentaron cerrar la puerta, hubo otros dos disparos. Uno de ellos alcanzó en la espalda a un joven.

Cuatro de los asaltantes consiguieron irrumpir en el domicilio. Encontraron al patriarca de ‘Los Pelúos’ y al herido de rodillas, mientras el resto de la familia permanecía encerrada en una de las habitaciones. ‘Los Sheriff’ encañonaron a los dos hombres, que suplicaban que no les matasen. Los intrusos les exigieron entonces que se fueran de Mallorca y se marcharon. El tiroteo provocó un enorme despliegue de la Policía Nacional, que detuvo una semana después a los implicados. El herido tuvo que ser trasladado a un hospital, aunque sus lesiones no eran graves.