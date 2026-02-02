Una joven circulaba en moto por Palma sin carné y sin seguro
La chica intentó eludir un control de la Policía Local aparcando el vehículo antes de llegar a su altura, pero fue interceptada por los agentes
Una joven colombiana de 19 años ha quedado investigada por la Policía Local de Palma por un delito contra la seguridad vial, por circular en moto pese a no tener carné ni seguro. La chica trató de eludir un control policial aparcando precipitadamente antes de llegar a su altura y marchándose a pie, pero fue interceptada por los agentes.
Los hechos, según informa la Policía Local, ocurriern sobre la una y veinte de la madrugada del pasado 27 de enero, cuando agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma identificaron en la calle Ausi a una joven colombiana de 19 años como presunta autora de un delito contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron en la calle Ausiàs March.
Los agentes se encontraban realizando un control de documentación cuando observaron cómo una motocicleta se detenía unos cincuenta metros antes de llegar a su posición. La conductora estacionó el vehículo y se marchó a pie en dirección a la plaza Santa Pagesa para intentar evitar la presencia policial.
Sin permiso ni seguro
Los policías lograron dar alcance a la joven y le solicitaron la documentación. En ese momento, la mujer manifestó que no tenía ni había obtenido nunca ningún permiso o licencia de conducción. Asimismo, explicó que la motocicleta era de su madre y que la había cogido sin su consentimiento.
Minutos después, la madre de la implicada se personó en el lugar y confirmó la versión, añadiendo que el vehículo carecía de seguro obligatorio porque su intención era que la motocicleta permaneciera en el garaje hasta que su hija obtuviera el carné.
La joven fue informada de su condición de investigada no detenida y fue citada para un juicio rápido. La motocicleta fue retirada por una grúa municipal al depósito de Son Toells y la Sala de Atestados remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.
