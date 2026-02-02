Intoxicada una mujer al incendiarse una vivienda de un segundo piso en Palma
La víctima ha sido trasladada a Son Espases para ser atendida por inhalación de humo
Una mujer ha resultado intoxicada por inhalación de humo la mañana de este lunes al incendiarse su vivienda en el barrio palmesano de s'Escorxador. La víctima ha sido trasladada en una ambulancia a Son Espases para ser atendido mientras Bombers de Palma se encargaban de sofocar las llamas.
El incendio se ha producido sobre las 6.45 horas de este lunes en un segundo piso situado en el número 7 de la calle Joaquim Togores de Palma. Un fuego en este inmueble ha causado una gran alarma en el vecindario, al salir una gran cantidad de humo.
Hasta el lugar del incendio se han desplazado dotaciones de Bombers de Palma, agentes de la Policía Local y Nacional y una ambulancia del Ib-salut. Mientras, el humo ha comenzado a ascender por el interior de la escalera al resto del edificio. Por este motivo, los bomberos han instado a los residentes a que abrieran las ventanas de sus viviendas para evacuar el humo acumulado, pero que dejaran cerradas las puertas.
Evacuada
Los bomberos han evacuado a la moradora del segundo piso y la han puesto a disposición del personal sanitario. Los facultativos han apreciado que presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo y la han trasladado a Son Espases. Mientras, los servicios de extinción se han encargado de sofocar por completo las llamas para evitar que se extendieran al resto del edificio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz
- El Govern no convence a las navieras para que sigan bajando los cruceristas en Palma
- El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos