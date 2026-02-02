Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vallar Caló des MoroCruceros en PalmaEspeculación Part ForanaArbolado PalmaAdolescencia Libre de Móviles BinissalemAntoni Garau director de pesca
instagramlinkedin

Intoxicada una mujer al incendiarse una vivienda de un segundo piso en Palma

La víctima ha sido trasladada a Son Espases para ser atendida por inhalación de humo

Vivienda de un seguno piso de la calle Joaquim Togores donde se ha declarado un incendio.

Vivienda de un seguno piso de la calle Joaquim Togores donde se ha declarado un incendio. / Aina Ramis

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una mujer ha resultado intoxicada por inhalación de humo la mañana de este lunes al incendiarse su vivienda en el barrio palmesano de s'Escorxador. La víctima ha sido trasladada en una ambulancia a Son Espases para ser atendido mientras Bombers de Palma se encargaban de sofocar las llamas.

Bombers de Palma junto al edificio de la calle Joaquim Togores, donde se ha declarado el incendio.

Bombers de Palma junto al edificio de la calle Joaquim Togores, donde se ha declarado el incendio. / Aina Ramis

El incendio se ha producido sobre las 6.45 horas de este lunes en un segundo piso situado en el número 7 de la calle Joaquim Togores de Palma. Un fuego en este inmueble ha causado una gran alarma en el vecindario, al salir una gran cantidad de humo.

Puerta de la vivienda del segundo piso donde se ha declarado el fuego.

Puerta de la vivienda del segundo piso donde se ha declarado el fuego. / Aina Ramis

Hasta el lugar del incendio se han desplazado dotaciones de Bombers de Palma, agentes de la Policía Local y Nacional y una ambulancia del Ib-salut. Mientras, el humo ha comenzado a ascender por el interior de la escalera al resto del edificio. Por este motivo, los bomberos han instado a los residentes a que abrieran las ventanas de sus viviendas para evacuar el humo acumulado, pero que dejaran cerradas las puertas.

Noticias relacionadas y más

Evacuada

Los bomberos han evacuado a la moradora del segundo piso y la han puesto a disposición del personal sanitario. Los facultativos han apreciado que presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo y la han trasladado a Son Espases. Mientras, los servicios de extinción se han encargado de sofocar por completo las llamas para evitar que se extendieran al resto del edificio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
  2. El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
  3. La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana
  4. Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
  5. Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
  6. Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz
  7. El Govern no convence a las navieras para que sigan bajando los cruceristas en Palma
  8. El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos

Intoxicada una mujer al incendiarse una vivienda de un segundo piso en Palma

Un joven, detenido en Palma por violar a una menor con amenazas durante dos años

Un joven, detenido en Palma por violar a una menor con amenazas durante dos años

Un trabajador de una empresa de máquinas expendedoras de Palma, arrestado por quedarse 31.000 euros

Un trabajador de una empresa de máquinas expendedoras de Palma, arrestado por quedarse 31.000 euros

La Policía Local de Palma auxilia a un anciano que se quedó sin batería en su silla de ruedas

Abandona una moto robada tras estrellarse contra un anuncio publicitario en Palma

Un incendio destruye una batería de cinco contenedores en el barrio de Blanquerna en Palma

Un incendio destruye una batería de cinco contenedores en el barrio de Blanquerna en Palma

Narcos chinos en Son Banya: La venta de cocaína que se tornó en un doble asesinato

Narcos chinos en Son Banya: La venta de cocaína que se tornó en un doble asesinato

Juzgan a una banda que traía cocaína a Mallorca escondida en sillas de ruedas

Juzgan a una banda que traía cocaína a Mallorca escondida en sillas de ruedas
Tracking Pixel Contents