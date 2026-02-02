Intoxicada una mujer al incendiarse una vivienda de un segundo piso en Palma

Una mujer ha resultado intoxicada por inhalación de humo la mañana de este lunes al incendiarse su vivienda en el barrio palmesano de s'Escorxador. La víctima ha sido trasladada en una ambulancia a Son Espases para ser atendido mientras Bombers de Palma se encargaban de sofocar las llamas.

Bombers de Palma junto al edificio de la calle Joaquim Togores, donde se ha declarado el incendio. / Aina Ramis

El incendio se ha producido sobre las 6.45 horas de este lunes en un segundo piso situado en el número 7 de la calle Joaquim Togores de Palma. Un fuego en este inmueble ha causado una gran alarma en el vecindario, al salir una gran cantidad de humo.

Puerta de la vivienda del segundo piso donde se ha declarado el fuego. / Aina Ramis

Hasta el lugar del incendio se han desplazado dotaciones de Bombers de Palma, agentes de la Policía Local y Nacional y una ambulancia del Ib-salut. Mientras, el humo ha comenzado a ascender por el interior de la escalera al resto del edificio. Por este motivo, los bomberos han instado a los residentes a que abrieran las ventanas de sus viviendas para evacuar el humo acumulado, pero que dejaran cerradas las puertas.

Evacuada

Los bomberos han evacuado a la moradora del segundo piso y la han puesto a disposición del personal sanitario. Los facultativos han apreciado que presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo y la han trasladado a Son Espases. Mientras, los servicios de extinción se han encargado de sofocar por completo las llamas para evitar que se extendieran al resto del edificio.