Incendio en un piso de Palma: "He cogido la manguera para echar agua porque restos quemados del toldo de la vecina caían en mi terraza"

"Cuando vi que restos ardiendo del toldo de la vecina de arriba caían en mi terraza, he cogido la manguera para tratar de apagarlos". Con estas palabras, Pep Noguera ha relatado el abrupto despertar de este lunes al percatarse de que la vivienda del piso de arriba de la calle Joaquim Togores de Palma estaba en llamas. Los rescoldos que caían a su vivienda, le han alarmado sobremanera.

"Los bomberos nos han dicho que mantuviéramos la puerta de casa cerrada y que le pusiéramos una toalla mojada por abajo. También nos han dicho que abriéramos las ventanas", ha explicado este residente. En el incendio declarado en el segundo C del número 7 de la calle Joaquim Togores, del barrio palmesano de s'Escorxador El humo ha inundado la escalera y la vecina del inmueble donde se ha originado el fuego ha resultado intoxicada. Por este motivo ha sido trasladada a Son Espases para ser atendida.

El fuego se ha iniciado sobre las siete menos cuarto de la mañana de este lunes. Los vecinos de este edificio han avisado entonces a los servicios de emergencias. Dotaciones de Bombers de Palma, Policía Nacional, Policía Local y asistencias sanitarias del Ib-salut, en una ambulancia, se han desplazado hasta el lugar del siniestro.

Aviso al telefonillo

"Han comenzado a tocar todos los telefonillos para alertarnos del incendio", explicaba una vecina. En un principio esta residente pensaba que tenía que abandonar su casa con lo puesto. Sin embargo, la advertencia de los Bomberos era completamente distinta, Les han instado a permanecer dentro de sus respectivas viviendas con la puerta cerrada, tapada por abajo, y las ventanas abiertas, para que entrara aire fresco.