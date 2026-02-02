Diez condenados por traer a Mallorca cocaína escondida en sillas de ruedas

Diez personas han sido condenadas hoy por traer a Mallorca importantes cantidades de cocaína procedente de Perú y escondida en sillas de ruedas. Los procesados, que también traficaban con marihuana, han reconocido los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y han acatado penas de entre 1,5 y 5 años de prisión por delitos contra la salud pública y grupo criminal. Las partes han acordado que las condenadas de la mayoría de ellos queden suspendidas.

Los encausados han confesado ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia que entre abril de 2023 y julio 2024 formaron parte de una organización dedicada al envío de estupefacientes desde Perú y otros países sudamericanos. Para ello empleaban correos humanos, que llevaban la droga camuflada en la estructura de sillas de ruedas. Conseguían así introducir los estupefacientes en Mallorca, donde luego la vendían a otros narcos o directamente a los consumidores.

Dinero, droga y útiles para su manipulación intervenidos en la operación policial, en 2024. / CNP / Vigilancia Aduanera

Cada uno de los acusados cumplía una función en la estructura criminal, liderada por un hombre que está fugado. Algunos se encargaban de tratar con los proveedores, otros se dedicaban a la logística y el transporte y el resto al almacenamiento de las drogas. La banda contaba también con una plantación de marihuana en una finca de Marratxí y tenían también contactos para abastecerse de cocaína en la isla cuando no era posible traerla desde América Latina.

La banda fue desmantelada en 2024 en una operación conjunta realizada por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera. En febrero fue interceptado un hombre a su llegada al puerto de Palma con un kilo de cocaína oculta en una silla de ruedas. Los agentes realizaron posteriormente una serie de registros en domicilios de los sospechosos en los que localizaron un laboratorio clandestino para la manipulación de la droga y donde se incautaron de otros dos kilos de cocaína.

La Fiscalía imputó a los encausados delitos contra la salupúblicaco y grupo criminal, por los que reclamaba sendas penas de diez años de cárcel para cada uno de los sospechosos. Sin embargo, el ministerio público y las defensas han sellado antes del juicio un acuerdo de conformidad y las penas han quedado notablemente rebajadas. Finalmente, dos de los narcotraficantes han acatado penas que suman cinco años de prisión, otro ha aceptado tres años y medio y el resto se han conformado con un año y mediuo de cárcel.

Los encausados han confesado los hechos ante las magistradas, que han dictado sentencia en el acto. El fallo ya es firme.