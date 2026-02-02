El detenido por apuñalar a un hombre frente a Son Moix, en Palma, golpeó primero a su mujer con una barra de hierro

El ciudadano rumano de 34 años que fue arrestado el sábado por la tarde por propinar dos puñaladas a un hombre de 50 años en las inmediaciones del estadio de Son Moix, en Palma, había golpeado previamente a la mujer de la víctima con una barra de hierro. El hombre salió en defensa de su pareja y entonces fue acuchillado en el pecho. Las lesiones eran menos graves de lo que parecían y ya ha recibido el alta. El presunto agresor se marchó del lugar, pero fue localizado poco después escondido entre unos matorrales y arrestado. Tras pasar a disposición judicial, el titular del juzgado decretó su ingreso en prisión.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron sobre las cuatro y cuarto de la tarde en las inmediaciones del estadio de Son Moix de Palma. Los servicios de emergencia acudieron tras recibir avisos sobre un herido por una agresión con arma blanca. Una vez en el lugar, las patrullas de Policía Nacional y Policía Local encontraron a varios ciudadanos que estaban socorriendo al herido, y solicitaron una ambulancia, que lo trasladó al hospital.

Golpeada con una barra de hierro

Los agentes recabaron información sobre lo sucedido y averiguaron que la víctima había intervenido en defensa de su pareja, una mujer que había mantenido una fuerte discusión con el presunto agresor. Este hombre roció a la mujer con un spray de pintura y después la golpeó con una barra de hierro en la cabeza y en las piernas. En ese momento la pareja de la mujer salió en su defensa y fue cuando el presunto autor sacó un arma blanca y le apuñaló en el tórax. Después se fue corriendo por un descampado.

El herido fue trasladado a un centro hospitalario donde recibió asitencia y posteriormente fue dado de alta. La mujer, pareja del apuñalado, presentaba una herida en la cabeza y también fue asistida en un centro médico.

La barra de hierro con la que presuntamente golpeó a la mujer. / CNP

Los agentes recabaron información a través de las víctimas y testigos y efectuaron una batida por la zona al objeto de localizar al agresor. Los descampados de los alrededores estaban cubiertos por una abundante vegetación, por lo que agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se repartieron el área con el fin de localizar al agresor.

Tras una hora de batida por la zona, los agentes localizaron al sospechoso en el suelo, escondido entre unos matorrales. El hombre fue detenido como presunto autor de los delitos de lesiones y tentativa de homicidio.

En las inmediaciones los agentes intervinieron la barra de hierro, un cuchillo y parte de unas tijeras rotas.

El detenido pasó a disposición judicial y posteriormete el titular del juzgado decretó su ingreso en prisión.