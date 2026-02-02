Desmantelan una banda del Rolex por el robo de cuatro relojes de lujo en Mallorca e Ibiza por valor de 525.000 euros

Una banda del Rolex sustrajo en poco tiempo cuatro relojes de lujo en Mallorca e Ibiza por valor de 525.000 euros. Investigadores de la Policía Nacional han identificado a estos tres presuntos autores de estos robos. Dos de ellos ya estaban en prisión en el Reino Unido y otro se encuentra encarcelado en la Península.

Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional de Palma y agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de Ibiza se encargaron de las pesquisas por las que lograron identificar a estos ladrones. Los delincuentes presentaban un alto grado de organización y coordinación para ejecutar estos delitos. Utilizaban documentación falsa para alquilar los vehículos con los que se movían para cometer las fechorías.

Los miembros de esta banda se repartían las tareas. Unos asumían labores de vigilancia y selección de las víctimas. Otros se encargaban de hacer el seguimiento y de mantener la comunicación con el resto de integrantes de la banda. Los últimos eran los que arrebataban de forma violenta el reloj de lujo previamente seleccionado. Luego, contaban con el apoyo de un coche para emprender la huida.

Así, el 22 de agosto de 2025 se le atribuye a los miembros de esta banda dos robos en Mallorca en menos de una hora. Los ladrones habían seleccionado previamente a sus víctimas. Dos asaltantes se abalanzaron sobre dos hombres y les arrebataron de sus muñecas los relojes de lujo que portaban. Uno de los afectados mantuvo un forcejeo con el atracador, pero no logró evitar que se lo sustrajeran. El botín ascendió a 95.000 euros.

Encarcelados

A continuación estos atracadores se desplazaron a Ibiza para continuar con sus fechorías entre el 25 y el 28 de agosto. El 'modus operandi' era el mismo. Alquilaron un coche con documentación falsa y perpetraron otros dos robos de relojes de lujo. En este caso el montante era de 430.000 euros. En total se habían hecho con valiosas piezas valoradas en 525.000 euros.

A raíz de estas fechorías, investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional de Palma y de la UDEV en Ibiza realizaron numerosas gestiones para tratar de identificar a estos ladrones altamente especializados en relojes de lujo. Activaron requisitorias para su busca y captura y su localización. Un integrante de esta banda fue detenido en Cataluña, que ingresó en prisión. También se localizaron dos integrantes en el Reino Unido, que también habían sido encarcelados.