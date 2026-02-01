La venta de cocaína que se tornó en un doble asesinato

Una venta de tres kilos de cocaína de dos narcos chinos en Son Banya. la tarde del día de Reyes de 2001, se tornó en un atroz doble crimen. Francisco Maya Fernández, ‘Pancho’, era el supuesto comprador. Sus intenciones eran bien distintas. La primera era darles un vuelco y quedarse con la droga. La siguiente era asesinarlos descerrajándoles un tiro en la cabeza. A uno le mató en el acto, pero a otro lo dejó con vida, tras dispararle en el cuello. No obstante este murió abrasado después de que el asesino prendiera fuego a la caseta adonde los trasladó.

El doble crimen de los dos narcos chinos You Wubao y Zhen Quan He se perpetró sobre las ocho de la tarde del 6 de enero de 2001. Los dos traficantes de droga asiáticos pretendían vender tres kilos de cocaína de gran pureza por un valor de 17 millones de pesetas (102.172 euros). ‘Pancho’, que contaba con 22 años, no tenía la menor intención de comprarla.

Con el pretexto de ir por el dinero para comprar la droga se ausentó para ir a otra estancia. Los supuestos billetes los sustituyó por una pistola, que acababa de amartillar. Nada más traspasar el umbral de la puerta, les encañonó con el arma de fuego y les instó a que se tumbaran boca abajo en el suelo. ‘Pancho’ ya había estado implicado en otro asesinato en Madrid y no le tembló el pulso a la hora de acabar con sus vidas. A uno le disparó en la cabeza y falleció en el acto. Mientras que al otro le acertó en el cuello y en la tráquea, pero no llegó a matarlo en ese instante. Luego trasladaron los cuerpos de ambos a una caseta junto a Son Banya y le prendieron fuego. El humo hallado en los pulmones de uno de ellos, al realizarle la autopsia, reveló que aún estaba vivo antes de morir abrasado.

Cuando los Bomberos de Palma acudieron a sofocar el incendio, se toparon con la presencia de dos cadáveres carbonizados. Por este motivo se dio aviso a la Policía Nacional.

El inspector Martín Cuervo, del Grupo de Homicidos, al investigar el doble crimen en Son Banya. / B. Ramon

Efectivos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, con el inspector Manuel Martín Cuervo al frente, se desplazaron al lugar. La minuciosa inspección ocular ya desveló que se había tratado de un doble crimen. Unos metros más allá se encontró el BMW en el que habían acudido las víctimas a la supuesta venta de droga.

La reconstrucción de los hechos determinó que el móvil del doble asesinato estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes. En concreto se trataba de un vuelco, para arrebatarles la droga. Las víctimas fueron identificadas y luego se averiguó la identidad de los presuntos autores del doble crimen. Se produjeron hasta siete detenciones.

Condena de 55 años de prisión

El fiscal pidió 200 años de prisión para seis acusados. Durante el juicio con jurado, celebrado en enero de 2003 en la Audiencia de Palma, salió a relucir la personalidad «psicopática» de ‘Pancho’. «Es mentiroso, arrogante y desprecia a todo aquel que le rodea», abundaron los forenses que se entrevistaron con él. . Los facultativos insistieron en que era plenamente consciente de sus actos y actuaba así por pura maldad. Así, uno de los cuatro acusados le acusó directamente del doble asesinato. «Desenfundó su revólver y les pegó cuatro tiros a los chinos», espetó.

Concepción Silva, Jerónimo Pozuelo 'Jeromo', y Francisco Maya 'Pancho', en el juicio con jurado. / B. Ramon

El jurado popular solo culpó a Francisco Maya Fernández del doble crimen de los chinos en Son Banya. En la sentencia se le condenó a 55 años de prisión por dos delitos de asesinato, tráfico de drogas, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Concepción, su pareja, fue condenada a tres años por robo conviolencia y tráfico de drogas. Mientras que ‘Jeromo’, el primo de ‘Pancho’, fue condenado inicialmente a nueve años solo por narcotráfico. El fiscal recurrió la condena y se le elevó a 26 años por dos delitos de asesinato y tráfico de estupevacientes, al apreciar que ayudó al traslado de los cadáveres.