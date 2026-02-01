Un trabajador de una empresa de máquinas expendedoras de Palma, arrestado por quedarse 31.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un trabajador de una empresa de máquinas expendedoras por sustraer más de 31.000 euros de la recaudación durante los últimos meses. La Policía le imputa los delitos de robo con fuerza y estafa.

La Policía Judicial de la Comisaria de distrito Playa inició la investigación tras recibir una denuncia del propietario de una empresa dedicada a gestionar máquinas expendedoras, que había realizado una auditoría interna y había detectado un descuadre en la recaudación de varias de ellas, por valor de más de 31.000 euros.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron pesquisas con el fin de identificar al presunto autor de los hechos. Tras estas primeras gestiones y una vez recogidas las manifestaciones del gerente de la empresa, las sospechas se centraron en un trabajador de la empresa, que tenía las llaves de las máquinas instaladas.

Los agentes averiguaron que el sospechoso tenía una ruta diaria previamente establecida por la empresa, pero se desplazaba fuera de la ruta a lugares donde había máquinas instaladas y se habría apropiado de parte de la recaudación. Se constató igualmente que muchos de estos robos los habría efectuado fuera de su horario laboral.

Siguiendo con las pesquisas, los agentes confirmaron que el presunto autor utilizaba un vehículo rotulado y uniforme de la empresa para no levantar sospechas y que ocultaba su rostro con un casco para evitar ser grabado por las cámaras de seguridad.

Los agentes averiguaron como el presunto autor habría estado manipulando las maquinas desde agosto hasta enero.

Finalmente los agentes del Grupo de Investigación de Playa arrestaron al sospechoso como presunto autor de un delito de estafa y robo con fuerza.

Una vez realizadas las comprobaciones en dependencias policiales se comprobó que el mismo tenia vigente una orden de ingreso en prisión por otros delitos dictada por un juzgado de Palma.

Noticias relacionadas

El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó su ingreso en prisión.