La Policía Local de Palma auxilia a un anciano que se quedó sin batería en su silla de ruedas

Una patrulla trasladó al hombre en un furgón hasta la residencia de La Bonanova, donde vive

Dos policías ayudan al anciano a subir al furgón.

Dos policías ayudan al anciano a subir al furgón. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una patrulla de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) de la Policía Local de Palma auxilió ayer por la tarde a un anciano con movilidad reducida que se había quedado sin batería en la calle Joan de Saridakis, en la barriada de Cala Major. Los agentes utilizaron un furgón para traladar al hombre hasta la residencia de La Bonanova, donde vive.

Según informa la Policía Local, sobre las siete menos cuarto de la tarde de ayer recibieron un aviso de un hombre que se había encontrado a un anciano con movilidad reducida en la calle Joan de Saridakis, que no podía moverse porque la batería de su silla de ruedas se había descargado completamente.

Una patrulla de la Usei acudió al lugar y localizó al anciano. Como la silla eléctrica no cabía en un coche movilizaron uno de sus furgones, con el que le trasladaron a su domicilio, en la residencia de La Bonanova.

