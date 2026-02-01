Un hombre, detenido en Palma por violar a una menor con amenazas durante dos años

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de repetidas agresiones sexuales a una menor, a la que chantajeaba para someterla a prácticas sexuales desde hace dos años. El caso se descubrió cuando la adolescente explicó los hechos en el centro educativo al que acude, y desde la dirección se alertó a la Policía.

La Unidad de Familia y Mujer (Ufam), el grupo de la Policía especializado en delitos sexuales, abrió una investigación a principios de enero tras recibir una comunicación de un centro docente de Palma, que alertaba que una de sus alumnas podría estar siendo víctima de agresiones sexuales.

Los agentes de la Ufam se entrevistaron con la menor, que reveló que desde hacía más de dos años, un joven mayor de edad y amigo de sufamilia la había estado sometiendo sistemáticamente a agresiones sexuales. En su relato la menor manifestaba que el presunto autor actuaba con total frialdad, y utilizaba amenazas y coacciones.

Durante su declaración ante la Policía, la menor explicó que este hombre la había sorprendido en una ocasión con otro chico, y que a partir de entonces comenzó a comenzó a enviarle mensajes telefónicos en los que la amenazaba con contárselo a su familia si no accedía a realizar prácticas sexuales con él.

El hombre le enviaba decenas de mensajes en tono amenazante hasta que la menor accedía bajo coacción a sus pretensiones. La citaba en una azotea de la finca donde residía y allí cometía las agresiones sexuales. En ocasiones llegó a utilizar la violencia para someterla.

La menor manifestó que los hechos se habían repetido numerosas veces a lo largo de dos años, hasta el punto de que no pudo precisar cuántas agresiones habia sufrido.

Una vez realizadas las gestiones, los agentes arrestaron al sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual continuado a una menor.