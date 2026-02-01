Abandona una moto robada tras estrellarse contra un anuncio publicitario en Palma

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación para localizar a la persona que se estrelló el pasado martes con una moto robada contra un panel publicitario en la avenida Picasso y se marchó a pie, dejando abandonado el vehículo. Según los primeros indicios, el ladrón se salió de la vía, que estaba mojada, por circular a una velocidad excesiva,

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro menos cuarto de la tarde del pasado martes 27 de enero. La central del 092 recibió el aviso de que había una motocicleta accidentada en la mediana de la avenida Picasso. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se desplazó al lugar y comprobó que el conductor se había marchado a pie y había dejado el vehículo abandonado.

Según la reconstrucción, el motorista circulaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la vía, que se encontraba mojada por la lluvia; perdió el control en una curva e impactó contra un panel publicitario.

La moto estaba en la mediana de la avenida Picasso. / Policía Local de Palma

La Policía contactó con el propietario de la moto, que afirmó que se la habían robado esa misma mañana en su domicilio en Palma, próximo al lugar del siniestro, mientras él se encontraba trabajando en Inca. Explicó que no había podido formalizar formalizar la denuncia telemáticamente, pero había publicado el robo en la red social Facebook. Los agentes comprobaron la existencia de dicha publicación y la hora de subida, sobre las dos de la tarde, lo que permitió descartar su implicación en el accidente, ocurrido con posterioridad.

La Policía Local continúa con la investigación para identificar al conductor fugado.