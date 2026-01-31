Prisión para cinco de los detenidos por atacar a una pareja en Verge de Lluc, en Palma

El titular del juzgado de guardia de Palma ha decretado prisión provisional para cinco de las seis personas que fueron arrestadas el miércoles por la Policía por atacar a una pareja de familiares con cuchillos y una escopeta. La sexta persona arrestada ya quedó libre tras prestar declaración en dependencias policiales.

Los cinco detenidos han sido conducidos hoy a primera hora de la mañana por la Policía Nacional al juzgado de guardia de Palma. Están considerados autores, entre otros delitos, de un intento de homicidio de un hombre al que habrían atacado el pasado lunes con un cuchillo y una escopeta. A lo largo de la tarde de hoy han prestado declaración y el titular del juzgado ha decretado prisión provisional para todos ellos.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la mañana en la barriada de Verge de Lluc, en Palma. Una pareja fue atacada por un grupo de familiares con los que tienen desavenencias desde antiguo. Los agresores intentaron apuñalar y dispararon dos veces contra el hombre, aunque consiguió defenderse con una silla y refugiarse detrás de una columna, por lo que tanto él como su mujer solo sufrieron heridas leves.

Tras una investigación la Policía Nacional arrestó a seis sospechosos. Una de estas personas quedó libre tras declarar en la Policía y los otros cinco han ingresado en prisión.