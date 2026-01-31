Juicio a un policía alemán por golpear a un taxista en Mallorca

En el caso del ataque a golpes contra un taxista en Mallorca durante el verano de 2024, la jueza a cargo del tribunal de Manacor ha ordenado un juicio oral contra el principal acusado. Así se desprende de una resolución judicial a la que ha tenido acceso MZ. Según el documento, el policía J. R., originario de Essen, será procesado por los cargos de lesiones y coacción.

En el caso de las lesiones, la fiscalía solicita una multa de cinco meses, con una cuota diaria de cinco euros. Por el delito de coacción, pide una multa de ocho meses, también con una cuota diaria de cinco euros. En total, la fiscalía reclama una pena de 1.950 euros. Además, en caso de condena, el acusado tendría que hacerse cargo de los costos del proceso. Si no los paga, podría enfrentarse a una pena de prisión.

Reclamaciones civiles

A nivel civil, también se enfrenta a posibles consecuencias. Aunque J. R. llegó a un acuerdo con la víctima para el pago de una indemnización de 50.000 euros, según la resolución judicial, esta cantidad ya ha sido transferida.

Sin embargo, hay dos demandantes adicionales: la aseguradora de accidentes Mutua Balear exige, en caso de condena, el reembolso de los gastos médicos del taxista, que ascienden a 11.332 euros. Además, el propietario del taxi en el que viajaba la víctima reclama una indemnización por los daños ocasionados, por un total de 56.615 euros.

En libertad hasta el juicio

Según la resolución judicial, el acusado permanecerá en libertad hasta el inicio del juicio oral, pero deberá depositar una fianza de 75.487 euros en el tribunal. Si no logra reunir la cantidad en un plazo de 24 horas, la jueza ha ordenado la confiscación de sus bienes hasta cubrir el monto correspondiente.

Mientras tanto, los otros dos acusados quedan fuera del proceso. La jueza ha archivado el caso contra los dos policías, que, al igual que el principal acusado, continúan en activo. Aún no se ha determinado la fecha en que comenzará el juicio contra J. R.

El relato de la víctima

El entonces taxista de 71 años recogió en la parada de la llamada Schinkenstraße a un grupo de policías alemanes junto con un colega. Querían ser llevados a un hotel rural en Petra después de una noche de fiesta, según relató la víctima en aquel momento.

Al llegar, faltaba el teléfono móvil de uno de los pasajeros. "Entonces aparecieron tres personas más desde el hotel", reconstruyó el taxista. "Le dimos la vuelta al taxi y buscamos el teléfono. Debía de tener información increíblemente importante para que hicieran tanto alboroto por él".

Los alemanes le ordenaron al mallorquín que llamara a la policía y de repente lo acusaron de haber robado el teléfono. La policía no llegó, los alemanes se impacientaron y aparentemente decidieron actuar por su cuenta. “Empezaron a golpearme y a patearme. Supliqué que pararan, pero no sirvió de nada”. Nadie escuchó el ruido. “Cuando pregunté por la policía, solo me dijeron que ellos eran la policía”, relató el mallorquín.

Finalmente, la Guardia Civil sí llegó. Según relató la víctima, los alemanes habrían intentado sobornar tanto a los agentes como al taxista. Los policías españoles detuvieron a los hombres, pero un juez de instrucción los dejó en libertad ese mismo día. Antes de regresar a su país, los alemanes incluso se relajaron junto a la piscina.

Además, el teléfono que buscaban apareció más tarde en una de las bolsas de los turistas.