Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Núria RieraGerard QuintanaTSJB oposiciones docentesPau AulíSalario DependenciaIVA cultural
instagramlinkedin

Un hombre herido de gravedad al recibir varias puñaladas frente al estadio de Son Moix

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma han hecho batidas en los alrededores para buscar al presunto autor de la agresión

Patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local buscaban al autor de la agresión.

Patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local buscaban al autor de la agresión. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un hombre ha resultado herido de gravedad esta tarde al recibir varias puñaladas cerca de un asentamiento de chabolas en las proximidades del estadio de Son Moix, en Palma. La víctima ha sido trasladada en ambulancia al hospital de Son Espases, mientras que varias dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma han realizado batidas por la zona para tratar de localizar al autor de la agresión.

Según informan fuentes policiales, los hechos han ocurrido sobre las cuatro de la tarde, cuando dos hombres han mantenido una discusión y uno de ellos ha apuñalado al otro, y le ha causado graves lesiones. Tras tener conocimiento de lo ocurrido se han desplazado al lugar una ambulancia, así como varias patrullas de la Policía Nacional y Policía Local.

La dotación sanitaria ha estabilizado a la víctima, un hombre de unos 50 años, y le ha trasladado al hospital de Son Espases en estado grave. Según las primeras informaciones, su vida no corre peligro.

El autor de la agresión se ha escapado a la carrera hacia el Camí dels Reis. Los agentes contaban con su descripción y han realizado batidas por los alrededores para tratar de localizarle.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents