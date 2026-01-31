Un hombre ebrio rompe la puerta de un edificio de Palma porque no podía salir
Los desperfectos superan los 500 euros, por lo que quedó investigado por un delito de daños
Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos a la Unidad Nocturna (Unoc), identificaron en la madrugada del pasado 24de enero a un hombre ebrio que desencajó a golpes la puerta de un edificio de la barriada de Bons Aires porque no podía abrir. El individuo, español de 59 años, ha quedqdo investigado no detenido por un presunto delito de daños.
Los hechos tuvieron lugar a las doce y veinte de la madrugada horas del pasado 24 de enero en un edificio de la barriada de Bons Aires. La base del 092 comisionó a una patrulla tras recibir el aviso de que una persona había fracturado la puerta de acceso a la finca. A su llegada, comprobaron que la puerta estaba totalmente desencajada del marco.
En las inmediaciones, la dotación policial localizó a un hombre que presentaba una herida sangrante en la frente y síntomas evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas.
Los requirentes manifestaron que habían escuchado gritos en la escalera con frases como "voy muy borracho y no puedo salir del edificio", seguidos de fuertes golpes en el portal. Los testigos identificaron sin dudas la voz del hombre localizado por los agentes como la del causante de los ruidos.
Los daños iniciales para la reparación de urgencia de la puerta ascienden a casi 500 euros, a la espera de un peritaje definitivo. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia.
