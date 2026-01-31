Encuentran ardiendo una batería de cinco contenedores

Una batería de cinco contenedores fueron encontrados ardiendo anoche en la calle Pare Bartomeu Pou, ubicada en el centro de Palma. A su lado se encontraba un vehículo, cuyo modelo era un Seat Leon que, debido a la proximidad respecto al fuego, ha sufrido desperfectos. Pese a los daños materiales, no hubo que lamentar daños personales. Los Bombers de Palma sofocaron el fuego, aunque previamente un hombre trató de apagarlo sin éxito. La Policía Local de Palma, que se desplazó hasta el lugar de los hechos, está investigando las causas del suceso, aunque todavía se desconoce el origen. El incendio se declaró alrededor de las 22.30 de anoche en la céntrica calle Pere Bartomeu, y fue sofocado por el equipo de bomberos alrededor de las 22.45.