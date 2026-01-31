Dos de los detenidos en Verge de Lluc trataron de matar a un familiar a tiros y puñaladas

La Policía Nacional imputa un delito de intento de homicidio a dos de los seis detenidos por la violenta trifulca ocurrida el pasado lunes en la barriada de Verge de Lluc, en Palma. Los investigadores han concluido que uno de ellos presuntamente trató de clavar un cuchillo a la víctima en el costado y en la cabeza, mientras que el otro le disparó con una escopeta. La víctima salvó la vida porque primero se protegió con una silla y luego se refugió detrás de una columna, de manera que solo sufrió lesiones leves. Los seis detenidos por la agresión, cuatro hombres y dos mujeres, todos ellos familiares de la pareja atacada, han pasado esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Palma.

El incidente, según informa la Policía Nacional, ocurrió sobre las once de la mañana del pasado lunes, cuando la central del 091 recibió una serie de avisos alertando sobre una riña multitudinaria en un local en la barriada Virgen de Lluc, donde se estaban utilizando armas blancas y de fuego, y que se había producido algún disparo.

Varias patrullas de seguridad ciudadana acudieron a toda prisa, acordonaron la zona y recabaron los primeros datos. Allí encontraron a una pareja, los dos con heridas leves. El grupo que les había atacado se había escapado ya.

Ante la gravedad de los hecho fueron movilizados agentes de Policía Científica y del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se hicieron cargo estos últimos de la investigación.

Los agentes averiguaron que tanto la pareja como los que les habían atacado eran miembros de una misma familia, que tenían una mala relación desde hacía tiempo. Los dos heridos explicaron que iban por la calle cuando se vieron sorprendidos por un grupo de familiares, que llevaban armas blancas y de fuego.

Acorralados en un establecimiento

Las víctimas se refugiaron en un local, donde quedaron acorralados por sus familiares Allí se produjo un violento episodio, en el que la mujer fue golpeada por una silla y el marido fue atacado por uno de sus familiares con un cuchillo. El agresor le lanzó varias acometidas con el arma blanca que iban dirigidas a su costado y a la cabeza, que no llegaron a alcanzarle porque defendió con una silla. Solo sufrió un corte leve en la mano.

Uno de los agresores golpeó el cristal del establecimiento y lo rompió. Entoces disparó la escopeta dos veces apuntando contra el hombre, que se protegió detrás de una columna. Los agresores abandonaron el lugar rápidamente. Cuando llegó la Policía y los servicios de emergencia solo estaba la pareja, que tuvo que recibir asistencia médica por lesiones leves.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y junto con agentes de la Brigada de Policía Científica, efectuaron una inspección en el lugar de los hechos, interviniendo diferentes vestigios.

Los agentes llevaron a cabo varias diligencias y gestiones, obteniendo pruebas e indicios incriminatorios contra los familiares y estableciendo el grado de participación de cada uno de ellos en el incidente. Los policías pudieron constatar que los denunciados portaban armas blancas y de fuego. Los investigadores lograron identificar a los seis familiares, llevando a cabo un operativo para su localización con el resto de unidades policiales.

Finalmente se difundieron seis requisitorias policiales para la búsqueda y detención de los denunciados, y aumentó la presencia policial por diferentes zonas donde podían encontrarse. De esta manera se consiguió cercar a los investigados y el pasado jueves fueron detenidos en la Jefatura Superior donde se personaron con su abogado, todos ellos como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas, a dos de ellos por tentativa de homicidio y a otros dos por amenazas.

La escopeta y el cuchillo intervenidos por la Policía Nacional. / CNP

Los agentes han intervenido una escopeta y un cuchillo presuntamente utilizados en la agresión. La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

Los seis arrestados han sido conducidos por la Policía Nacional a disposición judicial esta mañana.