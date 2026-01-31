Los árboles caídos por el temporal obligan a cortar una decena de carreteras de Mallorca

Ha sido una noche infernal para circular por las carreteras de Mallorca, en especial por algunas vías secundarias. El fuerte temporal de viento que ha azotado la isla durante la madrugada ha provocado la caída de numerosos árboles sobre las vías. Una docena de carreteras han tenido que ser cortadas hasta que los Bombers y operarios del Consell retiraban los troncos. Hoy a media mañana ya estaba reabierta prácticamente toda la red viaria, salvo la carretera de Caimari a Lluc (Ma-2130), y había también algunos problemas en vías secundarias alrededor de Valldemossa, aunque en estos puntos se podía pasar por el arcén.

Fuentes de Carreteres del Consell y de los cuerpos de emergencia explican que las incidencias se han producido durante toda la noche. El fuerte temporal de viento ha derribado numerosos árboles, y muchos han caído sobre las carreteras.Una docena de vías han tenido que ser cortadas temporalmente, hasta que los operarios de Carreteres y los Bomberos conseguían despejar el camino. Terminaban de solucionar una incidencia y tenían que acudir a toda prisa a otra que acababa de surgir.

Los Bombers trabajan para retirar un pino en la carretera del Coll de sa Creu. / DM

Entre las carreteras que se han visto afectadas estaban la de Sóller (Ma-11), varias de los alrededores de Valldemossa (Ma-1110, Ma-1120, Ma-1130 y Ma-1140), la que une Bunyola y Alaró (Ma-2100), la de Inca a Alaró (Ma-2110) y la que une Palma y Calvià por el Coll de sa Creu (Ma-1043).

En algunas de las vías había más de árbol caído, o se abría una en un momento dado y caía otro pino en otro punto.

Operarios y bomberos han trabajado a destajo durante la madrugada, y a media mañana toda la red viaria estaba abierta salvo un punto de la carretera de Caimari a Lluc y varias vías secundarias de los alrededores de Valldemossa, donde se podía pasar con precaución por el arcén.

A pesar de todas incidencias, no se han registrado accidentes de tráfico graves. El único siniestro se ha producido en la autopista de Inca, donde el viento ha derribado una señal informativa y ha golpeado contra un coche, pero no ha habido heridos.

Un poste derribado en la calle Sant Jordi, en s'Arenal. / DM

Mientras tanto, los Bombers de Palma y de Mallorca han tenido que realizar otras intervenciones relacionadas con el viento, como la caída de postes, persianas y toldos. En ninguno de los casos se han producido heridos ni daños graves.

Mallorca sigue en alerta naranja durante el día de hoy y se esperan rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en la Serra de Tramuntana.

El Ayuntamiento de Alaró también ha informado que, a causa del mal tiempo, esta madrugada han caído varios pinos obligando a cortar la carretera de Orient. Los desperfectos ya han sido senyalizados al igual que han empezado los trabajos de reparación.