El 112 gestiona 50 incidentes por el temporal en Mallorca, la mayoría por caída de árboles

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado y coordinado desde las 00.00 hasta las 12.00 horas de este sábado un total de 90 incidentes relacionados con fenómenos meteorológicos adversos en Baleares.

Del total de avisos, 50 se han producido en Mallorca, con especial incidencia en Palma, donde se han contabilizado desde la madrugada 13 urgencias y en Calvià otras 11, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Emergencias en Baleares.

Incidencias en toda Baleares

Por tipos, se han contabilizado 43 caídas de árboles en la calzada, 10 caídas de árboles, 19 desprendimientos con riesgo, 10 obstáculos líquidos en la calzada y tres desprendimientos de elementos urbanos.

De estos incidentes, 38 ya han sido finalizados, mientras que los servicios de emergencias continúan coordinándose con el resto de organismos para gestionar los avisos que siguen activos.

La mayoría corresponden a caídas de árboles, algunos de gran tamaño y grosor, cuya retirada requiere trabajos más laboriosos, han incidido desde el servicio regional de Emergencias.

Carreteras cortadas

Las brigadas del Consell de Mallorca trabajan este sábado por la mañana en la retirada de árboles en unas 12 carreteras de la Serra Tramuntana y norte de Mallorca. Por estos motivos, a las 12.15 horas aún permanecían cerradas las vías Ma-2130 Caimari-Lluc y Ma-11A del Coll de Sóller.