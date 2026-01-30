Viajan a Mallorca sin maleta para robar una en la zona de recogida de equipajes del aeropuerto

La Guardia Civil arrestó a una pareja de 28 y 25 años que volaron desde Madrid sin maleta para llevarse una en la zona de recogida de equipajes del aeropuerto de Palma. El valor de los efectos que contenía la valija rondaría los 12.000 euros.

Según informa la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero, cuando una viajera interpuso una denuncia en las dependencias de la Benemérita del aeropuerto de Son Sant Joan por la sustracción de una maleta en la cinta de recogida de equipajes.

Los agentes iniciaron indagaciones de inmediato y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto. En el vídeo pudieron localizar a dos personas, un hombre y una mujer, que se aproximaban a la cinta y, tras mirar a su alrededor, se llevaban la maleta y se marchaban a toda prisa.

Nuevas gestiones policiales permitieron identificar a los dos sospechosos, una pareja que había viajado desde Madrid sin equipaje facturado.

Finalmente, el pasado miércoles la Guardia Civil arrestó a los dos y recuperó la maleta sustraída. Se trataba de un hombre y una mujer de 28 y 25 años, presuntos autores de un delito de hurto. El valor de los efectos que contenía la maleta rondaría los 12.000 euros.