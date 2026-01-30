Así robó una ladrona un jamón ibérico de bellota en un supermercado de Sineu

Tras quitarse el abrigo y llevarlo en la mano, a ladrona se dirigió hacia el lugar donde se encontraba colgado un jamón ibérico de bellota, valorado en 420 euros, en un supermercado de Sineu. A continuación esa mujer de 57 años, con antecedentes por hechos similares, lo envolvió con la prenda como si de un bebé se tratara para salir del establecimiento sin ser detectada con la pieza escondida, al aprovecharse de la gran afluencia de clientes. Agentes de la Guardia Civil dieron con ella y la han investigado por un presunto delito de hurto.

El jamón ibérico robado en el supermercado de Sineu fue recuperado ya mediado. / GUARDIA CIVIL

El robo del jamón tuvo lugar la mañana del pasado 20 de enero en un supermercado de Sineu. El dueño del establecimiento se percató de que le había desaparecido un valioso jamón ibérico de bellota. Su precio alcanzaba 420 euros. Tras visionar la grabación de las cámaras de videovigilancia, se observaba cómo la ladrona portaba el abrigo en la mano y envolvía con él a la pieza antes de descolgarla de un gancho del expositor.

Con el preciado botín en su poder convenientemente oculto, la ladrona atravesó la zona de cajas y salió del supermercado sin pagar y sin que en ese momento repararan que estaba sustrayendo un valioso jamón ibérico de bellota del interior.

Mediado

A continuación el propietario del supermercado interpuso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Investigadores del instituto armado se hicieron cargo del caso. Una vez que estos también realizaran un minucioso visionado de las cámaras de videovigilancia del local, lograron identificar a la ladrona. Se trataba de una vieja conocida por hechos similares. Una vez localizada, fue investigada por un presunto delito de hurto. También fue recuperado el jamón, aunque este ya se encontraba mediado.