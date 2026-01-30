Juicio a siete miembros del clan de ‘Los Sheriff’ por tirotear a ‘Los Pelúos’

La Audiencia Provincial de Palma juzgará la próxima semana a siete miembros del clan de 'Los Sheriff' por tirotear a ‘Los Pelúos’ en un ajuste de cuentas en Son Gotleu en 2021. El ministerio público reclama sendas penas de 50 años de prisión para los procesados por delitos de intento de homicidio, amenazas graves, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Según la acusación, dispararon varias veces contra una vivienda en la que había tres niños y un bebé y una de las balas hirió a un joven. Irrumpieron en el piso y encañonaron al patriarca rival, exigiéndole bajo amenazas de muerte que se fueran de Mallorca. Los dos clanes están enfrentados desde hace años y han protagonizado diversos enfrentamientos a tiros en las calles de Palma.

El origen de esta guerra se sitúa a principios de 2021, cuando la Policía evitó que ‘Los Pelúos’ okuparan un piso en Son Gotleu. Acusaron a ‘Los Sheriff’ de haber dado un chivatazo y les exigieron una compensación de 50.000 euros, según fuentes policiales. ‘Los Sheriff’ no solo se negaron a pagar, sino que pasaron a la acción. De acuerdo con el relato de la Fiscalía, el 18 de mayo de 2021 por la tarde, siete de sus miembros se dirigieron en una furgoneta a un domicilio de la calle Sant Fulgenci donde vivían varios integrantes de ‘Los Pelúos’. Llevaban al menos tres armas de fuego y un gran cuchillo.

Desde la calle, ‘Los Sheriff’ dispararon al menos tres veces contra el piso, en el que había varios miembros de ‘Los Pelúos’, entre ellos un bebé de siete meses y tres niños. Dos de los tiros atravesaron un ventanal y el respaldo de un sofá y una de las balas pasó junto a la mujer que tenía al bebé en brazos. ‘Los Sheriff’ persiguieron entonces por las escaleras del edificio a los rivales que habían huido de la furgoneta. Cuando estos llegaron al piso e intentaron cerrar la puerta, hubo otros dos disparos. Uno de ellos alcanzó en la espalda a un joven.

Cuatro de los asaltantes consiguieron irrumpir en el domicilio. Encontraron al patriarca de ‘Los Pelúos’ y al herido de rodillas, mientras el resto de la familia permanecía encerrada en una de las habitaciones. ‘Los Sheriff’ encañonaron a los dos hombres, que suplicaban que no les matasen. Los intrusos les exigieron entonces que se fueran de Mallorca y se marcharon. El tiroteo provocó un enorme despliegue de la Policía Nacional, que detuvo una semana después a los implicados. El herido tuvo que ser trasladado a un hospital, aunque sus lesiones no eran graves.