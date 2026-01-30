El hombre que mató a un ladrón en Inca, condenado a siete años de cárcel

El juez ha condenado a siete años de prisión al hombre que mató a cuchilladas a un ladrón en su casa de Inca. El magistrado ha dictado la sentencia después de que el jurado popular declarase a Sebastián Martorell autor de un delito de homicidio con la eximente incompleta de miedo insuperable y la atenuante de confesión. El procesado deberá indemnizar a los familiares de la víctima con 157.875,5 euros. El fallo impone además un año de prisión a cada uno de los tres acusados de participar en el robo junto a la víctima. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2020 por la tarde en una finca del Camí de Can Batle, a las afueras de Inca. Jaume Llabrés, de 33 años, se coló en el terreno para robar unas plantas de marihuana y fue sorprendido por el dueño, Sebastián Martorell. El jurado popular consideró probado que los dos hombres forcejearon y Martorell asestó a Llabrés "numerosas puñaladas con intención de acabar con su vida”.

Si bien el veredicto apuntó que, tras descubrir al intruso, el acusado "en un primer momento debería haberse refugiado en la vivienda", valoró que "al no hacerlo y enfrentarse él solo a Jaume Labrés, al verlo escondido y sin saber sus intenciones, pudo haber desarrollado una sensación de miedo que afectó a su capacidad de decisión y actuación". Además, los miembros del jurado también señalaron que Martorell confesó lo ocurrido y colaboró con la Guardia Civil.

El jurado descartó que el acusado cometiera un delito de asesinato al no apreciar alevosía, ya que no consideró probado que Martotell atacara a Llabrés por sorpresa y por la espalda cuando la víctima intentaba huir. Las pruebas, argumentó el jurado, señalaban que "se produjo un enfrentamiento" y que "hubo lucha" entre los dos hombres. También rechaza que Sebastián Martorell rematara a la víctima, apuñalándola por segunda vez cuando estaba ya moribunda en el suelo, y descarta el ensañamiento.

Por otra parte, los jurados rechazaron también que Martorell actuase en defensa propia. “Tras oír a sus perros y salir de casa, podría haber regresado, encerrarse para proteger su integridad y la de su familia y después llamar a la Policía. No había necesidad de ataque y además este fue muy violento”, señalan sobre el comportamiento del acusado. El tribunal popular estableció que tampoco las deficiencias visuales que padece afectaron a su percepción de lo que estaba ocurriendo. El veredicto, adoptado por unanimidad, sí avaló el argumento de que Martorell mató a Llabrés en un contexto de miedo insuperable, como argumentó su defensa, pero establece que este temor "afectó significativamente" a su capacidad de decisión sin anularla por completo.

El veredicto del jurado declaró probado también que los tres hombres que acompañaron a Llabrés a la finca actuaron por un “acuerdo o plan común” para cometer el robo y apoderarse de las plantas de marihuana que allí había. El tribunal popular considera que cometieron un delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, ya que el crimen frustró sus planes.