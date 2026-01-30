Herido en un ojo tras ser agredido en las puertas de un bar de Maó, en Menorca
Los presuntos atacantes habían sido expulsados del local y esperaron fuera a la víctima para golpearle
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaria de Maó han detenido a dos hombres por herir a otro en un ojo a la salida de un bar después de ser expulsados del establecimiento.
Los hechos ocurrieron durante la noche del 25 de enero. El 091 recibió un aviso deque había un hombre tumbado en el suelo en plena calle de Maó y que sangraba mucho por la cara. Una patrulla de Seguridad Ciudadana acudió al lugar y encontró al herido, que tenía un corte en uno de los ojos, así como un gran edema periocular. La víctima fue asistida por una ambulancia.
A partir de ese momento, policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de Maó iniciaron la investigación para esclarecer los hechos.
Los agentes descubrieron que todo había comenzado en el interior de un bar. Los presuntos autores se habían dirigido en varias ocasiones a la víctima con una actitud agresiva, por lo que fueron expulsados del local. Le esperaron fuera y cuando salió le agredieron
Los agentes de la UDEV establecieron un dispositivo para localizar a los presuntos autores, que fueron detenidos esta semana como presuntos autores de un delito de lesiones.
