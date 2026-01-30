La Fiscalía pide 56 años de cárcel a ocho turistas alemanes por provocar un grave incendio en s'Arenal

La Fiscalía pide sendas condenas de 7 años de prisión para ocho turistas alemanes acusados de provocar un grave incendio en s'Arenal de Llucmajor en mayo de 2022. El fuego obligó a desalojar dos hoteles y causó enormes daños en cinco inmuebles.

Según relata el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos ocurrieron el 20 de mayo de 2022. Los acusados estaban alojados en un hotel de s'Arenal. Entre las dos y media y las tres de la tarde, empezaron a tirar colillas ardiendo y cerveza u otros líquidos desde los balcones de sus habitaciones hacia la calle. La Fiscalía señala que aunque no puede "identificarse la acción que cada uno de ellos realizaba, todos observaban lo que hacían los demás, riendo, jaleando y vitoreando". Lo hicieron "conscientes del peligro que su acción entrañaría y con absoluto desprecio para la vida e integridad física de los residentes en el hotel" y los negocios colindantes.

Desalojos y heridos

Los acusados accedieron a través de los balcones a una habitación que estaba desocupada y prendieron fuego, arrojando colillas encendidas y algún líquido combustible, al tejado de cañizo unido a un toldo de tela de una bar. El fuego se extendio y el establecimiento fue desalojado de forma apresurada. Al lugar acudieron rápidamente numerosas dotaciones de bomberos y agentes de policía, que "debido a la magnitud del incendio y advirtiendo el riesgo para la vida e integridad física de los moradores del inmueble" desalojaron tanto el hotel donde se alojaban los acusados como otro situado enfrente.

El incendio, precisa la Fiscalía, fue extinguido gracias a la intervención de 15 indicativos de Policía Local, dos ambulancias, un indicativo de Policía Nacional y otro de Guardia Civil, además de las dotaciones de bomberos. Dos personas resultaron heridas durante el desalojado y precisaron asistencia médica. El fuego provocó enormes daños materiales en cinco inmuebles.

La Fiscalía imputa a los ocho acusados delitos de incendio y lesiones, por los que reclama siete años de prisión para cada uno de ellos, así como indemnizaciones que suman más de 70.000 euros para los perjudicados. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma, que todavía no ha fijado la fecha.