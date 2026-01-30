Detienen a dos ladrones por robar en un domicilio y sustraer motos en Palma

Una mujer sorprendió de madrugada a dos jóvenes robando en el interior de su casa en la Playa de Palma y estos emprendieron la huida en moto. Tras sufrir un accidente, mientras les perseguía el nieto de la víctima, echaron a correr a pie. Agentes de la Policía Nacional les detuvieron poco después en Son Gotleu a estos delincuentes, de origen argelino, por sendos delitos de robo con fuerza en un domicilio y de motocicletas.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes en un domicilio de la Playa de Palma. Una mujer oyó ruidos y sorprendió a dos ladrones robando en su vivienda. Nada más verla, los delincuentes emprendieron la huida con algunas joyas. La víctima llamó a su nieto y este se dirigió de inmediato en su coche a la casa de su abuela.

Cuando el nieto iba a la vivienda, se cruzó con una moto que circulaba en sentido contrario y salía de las inmediaciones del domicilio de esta mujer. Entonces giró y empezó a perseguirles con el coche. Mientras, los ladrones emprendieron la huida a gran velocidad, pero sufrieron un accidente y prosiguieron la fuga corriendo. El perseguidor les perdió de vista.

Una patrulla de la policía Nacional se personó poco después en el lugar. Los agentes comprobaron que la moto accidentada utilizada por los ladrones figuraba como robada en las bases de datos. En el maletero encontraron dos joyas robadas previamente a la mujer en su casa.

Forzando motos

Unas horas más tarde, dos patrullas del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional se personaron en el barrio palmesano de Son Gotleu. Allí observaron a un grupo de jóvenes que se encontraba forzando y tratando de sustraer motos. Los agentes se percataron de que dos de ellos encajaban plenamente con la descripción física de los presuntos ladrones. Se intentaron esconder entre varias motocicletas y, al ver a los policías, trataron escapar.

Tras hablar los agentes con varios testigos, estos les enseñaron vídeos en los que se les veía forzando motocicletas. De hecho se acercaron y comprobaron que estas habían sido manipuladas. Por este motivo se pusieron en contacto con sus dueños.

Los presuntos ladrones portaban dinero fraccionado y alguna joya presuntamente sustraída. A continuación estos dos individuos fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza.