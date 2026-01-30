Cuatro años y medio de cárcel por robar la recaudación de un bar y agredir a la camarera en Manacor

Un hombre fue condenado ayer a cuatro años y ocho meses de cárcel por cometer un robo en un bar y agredir a una camarera en Manacor. El acusado se apoderó de 160 euros y forcejeó con la trabajadora, a la que causó lesiones, para escapar. El procesado se declaró en el juicio autor de un delito de robo con violencia con la agravante de multirreincidencia, ya que tiene en su haber otras tres condenas por robos.

Los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2025, hacia las ocho de la tarde. El acusado, de 32 años, estaba en un bar y aprovechó que la empleada se había ausentado momentáneamente para abrir la caja registradora y coger el dinero que había. La víctima lo sorprendió cuando intentaba marcharse del establecimiento con el dinero. Intentó retenerlo, pero el delincuente la agarró, forcejeó con ella y acabó dándole un fuerte empujón para apartarla.

Multirreincidencia

El acusado consiguió irse, pero no tardó en ser localizado y detenido. La Policía recuperó 152 euros que llevaba encima en ese momento. La camarera tuvo que recibir asistencia médica, ya que sufrió una luxación en el hombro. La Fiscalía le imputó un delito de robo con violencia y otro de lesiones con la agravante de multirreincidencia, por los que reclamó siete años y tres meses de cárcel. Entre 2023 y 2025 fue condenado tres veces por robos con fuerza a penas que sumaban tres años de prisión.

Ayer, antes del juicio, la abogada defensora y el fiscal alcanzaron un acuerdo de conformidad que fijo la condena en cuatro años y ocho meses. El procesado dio el visto bueno al acuerdo y aceptó también indemnizar a la trabajadora con 1.220 euros. El tribunal dictó sentencia en el acto.