Banda del Rolex: tres italianos condenados por robar relojes de lujo valorados en 140.000 euros

Dos mujeres y un hombre fueron condenados ayer a penas que suman 7,5 años de cárcel por tres atracos a turistas, a los que robaron sendos relojes de lujo valorados en 140.000 euros, en Andratx y Calvià. Los procesados, todos italianos, se declararon en el juicio autores de delitos de robo con violencia, lesiones y pertenencia a organización criminal tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, Jaime Calvar, y la Fiscalía. Las penas de prisión quedan sustituidas por su expulsión de España y la prohibición de regresar en un plazo de ocho años. La magistrada dictó sentencia en el acto.

Los tres acusados formaban parte de una banda junto a otras personas que no han sido identificadas. El grupo se desplazó a Mallorca a finales de 2023 con el único propósito de cometer los robos. Las dos mujeres eran las encargas de buscar posibles víctimas y, una vez seleccionadas, informaban al resto de delincuentes. Los ladrones abordaban por sorpresa a los turistas. Se apoderaban de los relojes de lujo, escapaban en una motocicleta y entregaban las joyas a los compinches que estaban esperándoles en la zona a bordo de otros vehículos.

Tres asaltos

El primer atraco se produjo el 28 de octubre de 2023 en una gasolinera del Port d'Andratx. Los acusados asaltaron a un hombre, le dieron un golpe en la espalda y le arrebataron un reloj de la marca Richard Mille valorado en 60.000 euros. El hombre resultó herido y precisó asistencia médica. Días después, la banda volvió a actuar nuevo en Port Adriano (Calvià). Escogieron como víctima a un hombre que iba en bicicleta y uno de los delincuentes se abalanzó sobre él, lo tiró al suelo de un fuerte empujón y le quitó un Rolex valorado en 50.000 euros. El último asalto ocurrió el 19 de noviembre, en el Port d'Andratx. En esta ocasión, uno de los ladrones se abalanzó sobre un hombre en un aparcamiento y le arrancó un reloj Patek Philippe de 30.000 euros.

La Guardia Civil, ante esta oleada de atracos, puso en marcha una investigación y logró identificar y detener a tres miembros de la banda. La Fiscalía les imputó tres delitos de robo con violencia e intimidación, otro de integración en grupo criminal y otro de lesiones. Por ellos reclamó en total 15 años de cárcel.

El ministerio público y el abogado defensor lograron cerrar ayer un acuerdo de conformidad. Las penas quedaron fijadas en 1,5, 2,5 y 3,5 años de prisión para los procesados, que reconocieron los hechos y aceptaron estas condenas. El acuerdo establece que no cumplan las condenas, sino que sustituyan por su expulsión de España hasta 2034.