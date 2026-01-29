Seis detenidos por la batalla campal del pasado lunes en el barrio palmesano Verge de Lluc

La Policía Nacional ha procedido a la detención de seis de los presuntos autores que el pasado lunes protagonizaron un violento enfrentamiento en la calle Greco, en la barriada palmesana de Verge de Lluc, esgrimiendo armas blancas y al menos uno de ellos disparando un tiro con un arma de fuego. Dos personas resultaron heridas de carácter leve.

Según las primeras pesquisas realizadas por agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, el enfrentamiento entre estas personas, todos ellos miembros de una misma familia, comenzó el doingo por la tarde. El lunes por la mañana se habría reproducido, cuando varios de los rivales se encontraron en un establecimiento de la calle Greco. Los implicados mantuvieron una violenta disputa, a la que se fueron sumando otros miembros de la familia residentes en los alrededores. Al final eran unas quince personas las que intervinieron en la reyerta.

Según declararon algunos testigos, los contendientes llevaban armas blancas, como cuchillos y machetes, y otro de ellos habría efectuado al menos un disparo con un arma de fuego.

Al lugar se desplazaron con urgencia varias dotaciones policiales. Cuando llegaron los policías la mayoría de las personas que participaban en la reyerta se habían escapado, por lo que la intervención finalizó sin detenidos. Ahora, la Policía ha podido arrestar a seis de los implicados en la batalla campal vivida en Palma a principios de semana.