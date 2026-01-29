Seis detenidos por la batalla campal del pasado lunes en el barrio palmesano Verge de Lluc
Al parecer los implicados pertenecen al clan de un conocido narcotraficante de la barriada de Verge de Lluc
La Policía Nacional ha procedido a la detención de seis de los presuntos autores que el pasado lunes protagonizaron un violento enfrentamiento en la calle Greco, en la barriada palmesana de Verge de Lluc, esgrimiendo armas blancas y al menos uno de ellos disparando un tiro con un arma de fuego. Dos personas resultaron heridas de carácter leve.
Según las primeras pesquisas realizadas por agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, el enfrentamiento entre estas personas, todos ellos miembros de una misma familia, comenzó el doingo por la tarde. El lunes por la mañana se habría reproducido, cuando varios de los rivales se encontraron en un establecimiento de la calle Greco. Los implicados mantuvieron una violenta disputa, a la que se fueron sumando otros miembros de la familia residentes en los alrededores. Al final eran unas quince personas las que intervinieron en la reyerta.
Según declararon algunos testigos, los contendientes llevaban armas blancas, como cuchillos y machetes, y otro de ellos habría efectuado al menos un disparo con un arma de fuego.
Al lugar se desplazaron con urgencia varias dotaciones policiales. Cuando llegaron los policías la mayoría de las personas que participaban en la reyerta se habían escapado, por lo que la intervención finalizó sin detenidos. Ahora, la Policía ha podido arrestar a seis de los implicados en la batalla campal vivida en Palma a principios de semana.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
- Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»