Seis años de cárcel por apuñalar a dos desconocidos en Palma

Un hombre fue condenado ayer a seis años de prisión por apuñalar a dos desconocidos sin motivo aparente en la plaza de las Columnas, en Palma. El procesado, con antecedentes por delitos violentos, atacó a las víctimas con dos cuchillos y les causó graves lesiones. En el juicio celebrado en un juzgado de lo penal reconoció los hechos y aceptó la pena tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, el letrado de las víctimas y el fiscal. Además de la condena de prisión, deberá indemnizar con 17.500 euros a los perjudicados, a quienes no podrá acercarse en un plazo de cuatro años.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 13 de abril de 2024. Dos jóvenes moldavos estaban sentados en un banco cuando se le acercó el acusado, boliviano de 29 años. Empezó a hacerles preguntas que no entendieron y mostró una actitud extraña, por lo que decidieron ignorarle. El procesado intentó entonces golpear en la cabeza a uno de los jóvenes, que pudo repeler el golpe.

Volvió con dos cuchillos

El ahora condenado se marchó tras este encontronazo, pero regresó pocos minutos después. Esta vez llevaba un cuchillo de grandes dimensiones con el que se abalanzó sobre una de las víctimas, a la que consiguió asestar dos puñaladas en el hombro izquierdo y en la frente. El amigo de la víctima corrió en su auxilio y trató de arrebatarle el arma, consiguiendo que la soltara y cayera al suelo.

Sin embargo, el agresor sacó entonces otro cuchillo que llevaba escondido en el pantalón y atacó a este segundo afectado. Le asestó una cuchillada en el lado derecho del cuello y le pegó una segunda puñalada que solo alcanzó a la ropa. Los dos afectados consiguieron escapar y pedir ayuda. Ambos tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un hospital.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional puso en marcha una investigación y pocos días después arrestó al acusado, imputado inicialmente por dos delitos de intento de asesinato. Desde entonces permanece en prisión.

La Fiscalía le acusó finalmente de dos delitos de lesiones con la agravante de reincidencia, ya que en 2023 ya fue condenado por una agresión. Reclamó para él ocho años de cárcel y que indemnizara a las víctimas con 14.700 y 2.800 euros respectivamente. Ayer, antes de la celebración del juicio, acusaciones y defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad y el hombre aceptó finalmente seis años de cárcel. La magistrada dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme.