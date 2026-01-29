Roba un jamón de bellota en un supermercado de Sineu y lo entrega medio comido
La Guardia Civil ha investigado a la ladrona, que se llevó la pieza escondida debajo de una chaqueta
La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 57 años por el hurto de un jamón ibérico de bellota en un supermercado de Sineu. Tras ser localizada, los agentes recupearon la pieza, aunque ya se había comido la mitad.
Los hechos ocurrieron el martes 20 de enero por la mañana, cuando el propietario de un supermercado de la localidad presentó denuncia en el puesto de la Guardia Civil por un hurto de un jamón ibérico de bellota, valorado en 420 euros.
Los agentes de la Benemérita iniciaron las pesquisas para averiguar la autoría de los hechos y tras la investigación abierta y realizar visionado de cámaras logaron identificar a la autora de la sustracción. La mujer aprovechó la gran afluencia de cliente para llevarse el jamón del expositor escondido debajo de una chaqueta
Una vez identificada la suspechosa, una mujer que es conocida por los agentes por hechos similares anteriores, los agentes la localizaron y le informaron de su condición de investigada por un delito de hurto. La mujer entregó el jamón sustraído, que tenía en su domicilio, aunque ya se había comido la mitad.
