Roba el bolso de un tirón a una mujer de 92 años en Menorca
El individuo se llevó treinta euros y la documentación de la anciana, que aunque salió ilesa, quedó muy afectada
La Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, ha detenido a un español de 32 años por el robo de un bolso a una mujer de 92 años mediante el procedimiento del tirón. El hombre se llevó treinta euros y la documentación de la víctima. La anciana no resultó herida, aunque estaba muy afectada.
Según informa la Policía, el robo ocurrió el pasado 1 de enero. Una mujer de 92 años salia de su casa en Ciutadella cuando un individuo le arrebató el bolso que llevaba en el brazo de un fuerte tirón. En su interior la anciana llevaba treinta euros y su documentación. La víctima no sufrió lesiones, aunque tras el robo estaba muy nerviosa y afectada.
La mujer no llegó a ver la cara del ladrón, ya que la sorprendió por la espalda y se escapó por donde había venido. Esta circunstancia representó una dificultad añadida para la Policía. Sin embargo, los agentes del Grupo de Policía Judicial lograron identificar al sospechoso, que fue finalmente detenido el pasado 27
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
- Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»