Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada en MallorcaXisco QuesadaRobo acero BunyolaLucía MuñozReal Mallorca
instagramlinkedin

Roba el bolso de un tirón a una mujer de 92 años en Menorca

El individuo se llevó treinta euros y la documentación de la anciana, que aunque salió ilesa, quedó muy afectada

Agentes de la Policía Nacional en Ciutadella.

Agentes de la Policía Nacional en Ciutadella. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, ha detenido a un español de 32 años por el robo de un bolso a una mujer de 92 años mediante el procedimiento del tirón. El hombre se llevó treinta euros y la documentación de la víctima. La anciana no resultó herida, aunque estaba muy afectada.

Según informa la Policía, el robo ocurrió el pasado 1 de enero. Una mujer de 92 años salia de su casa en Ciutadella cuando un individuo le arrebató el bolso que llevaba en el brazo de un fuerte tirón. En su interior la anciana llevaba treinta euros y su documentación. La víctima no sufrió lesiones, aunque tras el robo estaba muy nerviosa y afectada.

Noticias relacionadas

La mujer no llegó a ver la cara del ladrón, ya que la sorprendió por la espalda y se escapó por donde había venido. Esta circunstancia representó una dificultad añadida para la Policía. Sin embargo, los agentes del Grupo de Policía Judicial lograron identificar al sospechoso, que fue finalmente detenido el pasado 27

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  2. Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
  3. Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
  4. Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
  5. La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
  6. Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
  7. El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
  8. Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»

Roba el bolso de un tirón a una mujer de 92 años en Menorca

Roba un jamón de bellota en un supermercado de Sineu y lo entrega medio comido

Roba un jamón de bellota en un supermercado de Sineu y lo entrega medio comido

Detienen a un incendiario por prender fuego el domingo de madrugada en Palma a tres baterías de contenedores

Detienen a un incendiario por prender fuego el domingo de madrugada en Palma a tres baterías de contenedores

Un conductor interceptado en las Avenidas de Palma quintuplica la tasa de alcoholemia

Un conductor interceptado en las Avenidas de Palma quintuplica la tasa de alcoholemia

Dos detenidos por robar 40 toneladas de acero valoradas en 40.000 euros en una empresa de Bunyola

Dos detenidos por robar 40 toneladas de acero valoradas en 40.000 euros en una empresa de Bunyola

Piden 3,5 años de cárcel por dos violentos atracos a mujeres mayores en Palma

Piden 3,5 años de cárcel por dos violentos atracos a mujeres mayores en Palma

Seis años de cárcel por apuñalar a dos desconocidos en Palma

Seis años de cárcel por apuñalar a dos desconocidos en Palma

Los Bombers de Palma rescatan a una conductora atrapada en un túnel inundado en Son Ferriol

Los Bombers de Palma rescatan a una conductora atrapada en un túnel inundado en Son Ferriol
Tracking Pixel Contents