Roba el bolso de un tirón a una mujer de 92 años en Menorca

La Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, ha detenido a un español de 32 años por el robo de un bolso a una mujer de 92 años mediante el procedimiento del tirón. El hombre se llevó treinta euros y la documentación de la víctima. La anciana no resultó herida, aunque estaba muy afectada.

Según informa la Policía, el robo ocurrió el pasado 1 de enero. Una mujer de 92 años salia de su casa en Ciutadella cuando un individuo le arrebató el bolso que llevaba en el brazo de un fuerte tirón. En su interior la anciana llevaba treinta euros y su documentación. La víctima no sufrió lesiones, aunque tras el robo estaba muy nerviosa y afectada.

Noticias relacionadas

La mujer no llegó a ver la cara del ladrón, ya que la sorprendió por la espalda y se escapó por donde había venido. Esta circunstancia representó una dificultad añadida para la Policía. Sin embargo, los agentes del Grupo de Policía Judicial lograron identificar al sospechoso, que fue finalmente detenido el pasado 27