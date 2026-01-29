Tribunales
Piden 3,5 años de cárcel por dos violentos atracos a mujeres mayores en Palma
El acusado asaltó a las víctimas con apenas de dos horas de diferencia en Camp Redó
La Fiscalía pide una condena de tres años y medio de prisión para un hombre acusado de dos violentos atracos a mujeres de 60 y 84 años en Palma. El procesado abordó a las víctimas en la zona de Camp Redó, con apenas dos horas de diferencia, y trató de quitarles las joyas que llevaban puestas. A la mayor de las víctimas la tiró al suelo y le causó lesiones. El ministerio público le imputa dos delitos de robo con violencia en grado de tentativa, ya que no logró robar nada, y otros dos de maltrato y lesiones. El juicio se celebrará en las próximas semanas, después de que la vista previa celebrada ayer terminara sin acuerdo.
Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre. El encausado, un argelino en situación irregular en España, abordó a las ocho de la mañana a una mujer de unos 60 años que paseaba a su perro por la calle Felip II. El delincuente le dio un fuerte tirón del colgante de oro que llevaba, pero no logró quitárselo. La mujer empezó a gritar y el acusado huyó.
Dos horas más tarde, el acusado asaltó a una mujer de 84 años en las inmediaciones de s'Escorxador. Se acercó a ella a bordo de una bicicleta e intentó quitarle el colegante que llevaba. No lo consiguió porque tenía un broche de seguridad, pero tiró a la anciana al suelo y le causó una contractura muscular. La Policía Nacional detuvo al acusado ese mismo día y desde entonces permanece en prisión provisional.
