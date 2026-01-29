Detienen a un incendiario por prender fuego el domingo de madrugada en Palma a tres baterías de contenedores

Un incendiario prendió fuego la madrugada del domingo a tres baterías de contenedores en Palma y causó daños por valor de 20.000 euros. Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional han detenido a un hombre por un presunto delito de incendio en relación con estos actos.

Estado en el que quedaron los contenedores la madrugada del pasado domingo tras ser incendiados. / POLICÍA NACIONAL

Todos estos fuegos se iniciaron la madrugada del pasado domingo en Palma. El primero tuvo lugar sobre las seis de la mañana en la calle Germanetes. Un vecino alertó a la Policía Nacional, al percatarse de un incendio de tres contenedores.

Patrullas policiales se dirigieron rápidamente al lugar y cortaron el tráfico, debido a la virulencia que cobraron las llamas. Bombers de Palma acudieron con celeridad para sofocar el fuego en los contenedores, que afectó a la fachada de un edificio. Este hecho aumentó el riesgo de propagación a viviendas y a locales.

Mientras los policías se encontraban en este primer fuego, fueron alertados por vecinos de que se habían declarado dos incendios en las proximidades. En concreto, en la calle Ausiàs March. Al encontrarse a escasa distancia, las patrullas policiales se desplazaron con rapidez a este lugar. Gracias al uso de los extintores, los agentes lograron sofocar las llamas en uno de los contenedores.

Mientras, en el tercer incendio el uso de los extintores resultó insuficiente para lograr apagar el fuego. Como medida de precaución, separaron varios contenedores para evitar que estos resultaran afectados por las llamas. Un depósito y la fachada de un edificio resultaron dañados. Al igual que en el otro caso, existía riesgo de propagarse a viviendas.

Ante los claros indicios de que estos fuegos podrían haber sido intencionados, las patrullas policiales dieron numerosas batidas por la zona para tratar de encontrar al incendiario. Finalmente, agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargaron del caso.

Cuatro mecheros

Los investigadores realizaron gran cantidad de pesquisas y averiguaron que una misma persona había estado merodeando por la zona de los contenedores. Este individuo los habría prendido fuego.

Mecheros y otros efectos con los que el incendiario prendía fuego a los contenedores. / POLICÍA NACIONAL

A raíz de estas indagaciones, se determinó que todos los incendios habían sido intencionados. El importe de los daños ascendía a 20.000 euros. No obstante este podría haber sido mucho mayor de no ser por la rápida actuación de policías y bomberos. Las llamas afectaron a un total de cinco contenedores, un coche y a la fachada de dos edificios.

Fruto de estas pesquisas, los investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional lograron identificar al principal sospechoso y fue detenido como presunto autor de un delito de incendio. En el momento de su arresto, los agentes le intervinieron cuatro mecheros y otros efectos que supuestamente utilizaba para prender fuego dentro de los contenedores.