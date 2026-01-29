Dos detenidos por robar 40 toneladas de acero valoradas en 40.000 euros en una empresa de Bunyola

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores del robo de unas 40 toneladas de acero, por valor de unos 40.000 euros, de una empresa de reciclaje ubicada en un polígono industrial de Bunyola. El propietario del negocio había denunciado que utilizaban una grúa para llevarse los grandes bloques metálicos desde el almacén contiguo. Los arrestados son un trabajador de esta segunda empresa y un cómplice ajeno a ella.

El propietario de un almacén de reciclaje de metal ubicada en un polígono de Bunyola presentó la denuncia ante la Guardia Civil del Pont d'Inca por la sustracción, a lo largo de los últimos meses unas 40 toneladas de acero valoradas en 40.000 euros. Según la denuncia, los ladrones utilizaban una grúa de gran tonelaje para enganchar las piezas que tiene amontonadas por encima de la valla desde una empresa vecina.

Los ladrones usaban una grúa para llevarse el metal a la empresa de al lado. / DM

Según explicaba en la denuncia, había detectado que a lo largo de los últimos tres meses le han sustraído de su terreno una gran cantidad de bloques de acero inoxidable, por un peso total de unas 40 toneladas y con un valor de 40.000 euros. El robo era evidente porque en las pilas de bloques de metal que tenía almacenadas habian quedado grandes huecos.

Las sospechas apuntaban a trabajadores de la empresa contigua, ya que que utilizaban una grúa de gran tamaño que les permitía salvar la valla que separa los dos negocios, para enganchar los bloques metálicos y llevárselos.

Los bloques de acero que sustraían del almacén. / DM

Otros almacenes mallorquines del mismo sector habían recibido ofertas para comprar piezas exactamente iguales a las que le han desaparecido por parte de empleados que conducían una furgoneta con rótulos de su empresa vecina. De hecho, el propietario había conseguido recuperar unos 600 kilos de metal que le habían sustraído tras ser alertado por otra de estas empresas.

Una vez presentada la denuncia, la Guardia Civil del Pont d'Inca inició gestiones para localizar a los responsables de la sustraccion de las piezas. Los investigadores han arrestado en los últimos días a los dos presuntos ladrones. Uno de ellos era un trabajador de un negocio situado al lado del almacén de reciclaje, que presuntamente se aprovechaba de la situación para llevarse los grandes bloques metálicos. Su supuesto cómplice es una persona ajena a la empresa.