Un conductor interceptado en las Avenidas de Palma quintuplica la tasa de alcoholemia

Una patrulla de la Policía Local de Palma interceptó en la madrugada del pasado sábado una furgoneta que circulaba de forma errática por las Avenidas. El conductor presentaba síntomas evidentes de embriaguez. Cuando fue sometido al test de alcoholemia arrojó una tasa de 1,22, cinco veces superior al máximo legal. El hombre además no tiene carné de conducir. Al examinar la furgoneta, los agentes encontraron nueve botellines de cerveza con tequila.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 24 de enero, cuando una patrulla de la Unidad Nocturna (Unoc) de la Policía Local de Palma interceptó en la avenida Gabriel Alomar al conductor de una furgoneta que circulaba de manera errática, en zigzag e invadiendo los carriles contiguos.

Al darle el alto, los agentes apreciaron en el conductor, un hombre ecuatoriano de 40 años, síntomas evidentes de embriaguez y una actitud poco colaboradora. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 1,22 mg/l en aire espirado, una tasa que quintuplica el máximo legal permitido (0,25 mg/l).

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el hombre no había obtenido nunca el permiso de conducir. Durante la inspección de la furgoneta, los agentes hallaron en su interior nueve botellines de cerveza con tequila.

El conductor fue informado de su condición de investigado no detenido por dos presuntos delitos contra la seguridad vial y fue citado para un juicio rápido. El vehículo fue retirado por un familiar.

Noticias relacionadas

Una vez concluidas, la Sala de Atestados ha remitido las diligencias al juzgado de guardia.