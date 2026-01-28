La Policía toma la cárcel vieja para identificar a los okupas tras las quejas vecinales

Numerosas dotaciones de la Policía Nacional están llevando a cabo esta mañana un operativo para identificar a las decenas de personas sin hogar que residen como okupas en las instalaciones de la antigua prisión de Palma tras las reiteradas quejas vecinales por la inseguridad que provocan.

A primera hora de la mañana de hoy un gran contingente de policías han acudido a las dependencias de la prisión, que lleva décadas en estado de abandono y están okupadas por decenas de personas sin hogar. Los agentes se han desplegado por las instalaciones para identificar a todos los residentes y determinar si alguno de ellos tiene requisitorias pendientes.

La prisión antigua lleva décadas abandonada, y en los últimos años se ha convertido en un refugio para personas sin casa. Los vecinos de la zona apuntan a que podría haber hasta cuatrocientas personas viviendo allí. Esta situación ha provocado quejas por la situación de insalubridad que provocan, con grandes cantidades de basura acumulada en su interior, donde se repiten los incendios, y un incremento de robos en los alrededores.