Dos detenidos por secuestrar en Cala Rajada a un hombre al que acusaban de robarles cuatro kilos de marihuana
La víctima denunció a la Guardia Civil que llevaron a una finca donde le tuvieron atado y le golpearon
La Guardia Civil ha detenido a dos individuos que presuntamente secuestraron en Cala Rajada a un hombre al que acusaban de robarles cuatro kilos de marihuana. La víctima denunció que le metieron a la fuerza en un coche y le llevaron a una finca apartada, donde le tuvieron atado y le golpearon. Los detenidos, presuntos autores de los delitos de detención ilegal, amenazas y lesiones, ingresaron en prisión tras declarar en el juzgado.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero, cuando la Guardia Civil de Artà recibió una denuncia de un hombre, que manifestó que cuando iba paseando por Cala Rajada junto a dos familiares fue abordado por dos individuos, que le acusaban de haberles robado unos cuatro kilos de marihuana. Estos hombres le golpearon y amenazaron, y le metieron a la fuerza en un coche.
Según el denunciante, los agresores le llevaron a una finca apartada donde le tuvieron retenido, atado con una cuerda mientras le agredian. Finalmente se presentaron allí sus dos familiares que consiguieron liberarlo, mientras que los otros hombres le seguían golpeando y amenazando.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Guardia Civil inició una investigación urgente, que condujo a la detención de los presuntos autores, dos hombres de 34 y 31 años, como presuntos autores de detención ilegal, amenazas y lesiones.
Los supuestos autores fueron puestos a disposición judicial el pasado día 22 en Manarcor. El titular del juzgado de guardia decretó para ellos prisión provisional y sin fianza.
